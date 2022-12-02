Кабмін змінив порядок подання фінансової звітності

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку подання фінансової звітності. Мета змін — удосконалення положень порядку та приведення його норм у відповідність до закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 19 липня 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Фото: pixabay.com

Деталі

Документом передбачено:

уточнення переліку підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності;

приведення у відповідність до законодавства норм щодо подання фінансової звітності, зокрема, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;

доповнення нормою щодо видання таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами;

удосконалення норм щодо подання уточненої фінансової звітності.

«Норми Закону №-IX дозволяють не тільки забезпечити виконання взятих Україною зобов’язань щодо імплементації положень Директиви ЄС №?2013/34/ЄС, але й удосконалити законодавчі засади ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що сприятиме спрощенню ведення бізнесу, прозорості фінансової звітності та позитивному інвестиційному клімату в Україні», — підкреслили в Мінфіні.