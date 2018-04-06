10 швейцарских франков признаны самой красивой банкнотой 2017 года

Отрыв от конкурентов по итогам голосования оказался как никогда мал.

Самой красивой банкнотой года в 2017 году признана купюра в 10 швейцарских франков. Об этом сообщается на сайте Международного банкнотного сообщество (International Bank Note Society, IBNS).

Фото: theibns.org Фото: theibns.org Фото: theibns.org Фото: theibns.org Фото: theibns.org Фото: theibns.org

Новая банкнота вышла в обращение в октябре 2017 года и стала третьей в девятой серии банкнот, вводимых Национальным банком Швейцарии. Ранее швейцарский ЦБ выпустил банкноты в 20 и 50 франков, последняя была признана IBNS самой красивой купюрой 2016 года.

В прошлом году в мире появилось 170 новых банкнот, и отрыв кандидата от Швейцарии от конкурентов по итогам голосования оказался как никогда мал.

Главными конкурентами десяти франков в IBNS назвали выпущенную Королевским банком Шотландии (RBS) банкноту в десять шотландских фунтов с портретом жившей в XIX веке математика и астронома Мэри Сомервилль; напечатанную на Фиджи банкноту с необычным номиналом семь долларов, посвященную победе фиджийской сборной по регби-7 на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая принесла стране первую в ее истории олимпийскую медаль; а также новые банкноты в 100 норвежских крон, десять канадских долларов и 40 франков Джибути.