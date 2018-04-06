«Укравтодор» найняв поляків контролювати ремонт прикордонних доріг за 1% від ціни ремонту (прайс)

Державне агентство автомобільних доріг України 11 вересня за результатами тендеру уклало угоду зі спільним підприємством «B-Act Sp. z o.o.» і «Prokom Construction Sp. z o.o.» (Польща) про консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва на 899 тис євро, або 28,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Договір був оприлюднений замовником лише через півроку після підписання – 4 квітня.

На строк до кінця 2022 року замовили технічний нагляд за проектуванням та виконанням робіт із капітального ремонту автодоріг загальною довжиною 145 км:

  • О 142001 Яворів – Грушів км 0+000 – км 19+500;
  • Т-14-03 Грушів – Немирів км 3+000 – км 12+382;
  • Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий км 0+000 – км 46+435;
  • Т-14-04 Червоноград – Рава Руська км 3+137 – км 56+307;
  • Т-14-01 КПП «Смільниця» – Старий Самбір км 14+950 – км 17+950;
  • Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне км 0+420 – км 13+420.

Дороги ремонтуватимуть за проектом «Розвиток прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні» коштом кредиту від Польщі на 100,00 млн євро. Отже, на технагляд піде близько 1%, а решта – на ремонт. Усі тендери виграли польські фірми, бо за умовами позики на товари з Польщі має піти не менше 60% від ціни контрактів.

Вартість угоди включає 812 тис євро винагороди експертам і 88 тис євро відшкодування витрат на оренду офісів: головного по 1 500 євро і польового по 653 євро на місяць.

Найдорожчими є послуги директора проекту/інженера Маріана Вержбовські та головного інженера-проектанта Влоджімежа Левовські по 10 тис євро на місяць. Далі йдуть два невідомі інженери-проектанти зі ставками 5 тис євро і 5 674 євро та інженер з охорони довкілля Юрій Кириленко зі ставкою 3 500 євро на місяць.

Період відповідальності інженера за дефекти становить 16 місяців для доріг Т-14-04 і Т-14-18 та два роки для решти.

Ціна угоди вдвічі нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,70 млн євро.

Засновниками «B-Act Sp. z o.o.» є W?adys?aw Bia?achowski та Aleksandra Bia?achowska.

Конкурентами були польські «MGGP Sp. A.» і «ZBM Inwestor Zast?pczy Sp. A.».

Остання скаржилася на переможця в АМКУ, але оплатила скаргу не на той рахунок.

Три інші компанії з Польщі не допустили до аукціону за відсутність деяких документів. «TPF Sp. z o.o.» не подала довідки про обладнання і субпідрядників, фінансові звіти за 2014-2016 роки та гарантійний лист, «Egis Polska In?ynieria Sp. z o.o.» – довідку про аналогічний договір за останні п’ять років і резюме директора проекту, а «Schuessler-Plan In?ynierzy Sp. z o.o.» – довідку про обладнання і фінансові звіти за 2014-2016 роки.

Посада Ставка, євро на місяць Часові витрати на людину, місяць Сума, євро Місце
Ключові експерти
Директор проекту/інженер Маріан Вержбовські 10 000,00 3,60 36 000 Домашній офіс
10 000,00 2,40 24 000 Ділянка
Головний інженер-проектант Влоджімеж Левовські 10 000,00 1,20 12 000 Домашній офіс
10 000,00 0,80 8 000 Ділянка
Головний інженер-резидент Іренеуш Граско 0,00 0,00 0 Домашній офіс
2 836,88 32,00 90 780 Ділянка
Головний інженер з матеріалів Зіновій Кутерещин 0,00 0,00 0 Домашній офіс
1 891,25 29,00 54 846 Ділянка
Головний інженер по мостах Анатолій Костенко 0,00 0,00 0 Домашній офіс
1 891,25 29,00 54 846 Ділянка
Інженер з охорони довкілля Юрій Кириленко 3 500,00 2,40 8 400 Домашній офіс
3 500,00 1,60 5 600 Ділянка
Неключові експерти
Заступник інженера-резидента 0,00 0,00 0 Домашній офіс
1 000,00 32,00 32 000 Ділянка
Заступник інженера-резидента 0,00 0,00 0 Домашній офіс
800,00 32,00 25 600 Ділянка
Заступник інженера-резидента 0,00 0,00 0 Домашній офіс
536,88 23,00 12 348 Ділянка
Інженер-проектант 0,00 0,00 0 Домашній офіс
5 000,00 2,00 10 000 Ділянка
Інженер-проектант 0,00 0,00 0 Домашній офіс
5 673,58 1,00 5 674 Ділянка
Інженер з матеріалів 0,00 0,00 0 Домашній офіс
1 000,00 29,00 29 000 Ділянка
Інженер з матеріалів 0,00 0,00 0 Домашній офіс
950,00 29,00 27 550 Ділянка
Інженер з матеріалів 0,00 0,00 0 Домашній офіс
536,88 20,00 10 738 Ділянка
Дорожній інженер 0,00 0,00 0 Домашній офіс
1 000,00 29,00 29 000 Ділянка
Дорожній інженер 0,00 0,00 0 Домашній офіс
807,00 29,00 23 403 Ділянка
Інженер-мостовик 0,00 0,00 0 Домашній офіс
1 000,00 29,00 29 000 Ділянка
Інженер-мостовик 0,00 0,00 0 Домашній офіс
827,00 29,00 23 983 Ділянка
Кошторисник 0,00 0,00 0 Домашній офіс
1 000,00 29,00 29 000 Ділянка
Кошторисник 0,00 0,00 0 Домашній офіс
291,20 29,00 8 445 Ділянка
Кошторисник 0,00 0,00 0 Домашній офіс
591,02 20,00 11 820 Ділянка
Геодезист 0,00 0,00 0 Домашній офіс
709,22 29,00 20 567 Ділянка
Геодезист 0,00 0,00 0 Домашній офіс
709,22 29,00 20 567 Ділянка
Інспектор з технічного нагляду 0,00 0,00 0 Домашній офіс
1 000,00 29,00 29 000 Ділянка
Інспектор з технічного нагляду 0,00 0,00 0 Домашній офіс
1 000,00 29,00 29 000 Ділянка
Інспектор з технічного нагляду 0,00 0,00 0 Домашній офіс
541,25 29,00 15 696 Ділянка
Інспектор з технічного нагляду 0,00 0,00 0 Домашній офіс
541,25 20,00 10 825 Ділянка
Лаборант 0,00 0,00 0 Домашній офіс
472,81 29,00 13 712 Ділянка
Лаборант 0,00 0,00 0 Домашній офіс
472,81 29,00 13 712 Ділянка
Спеціаліст з соціальних питань та довкілля 0,00 0,00 0 Домашній офіс
472,81 29,00 13 712 Ділянка
Перекладач/Секретар 0,00 0,00 0 Домашній офіс
900,00 29,00 26 100 Ділянка
Перекладач/Секретар 0,00 0,00 0 Домашній офіс
354,61 29,00 10 284 Ділянка
Перекладач/Секретар 0,00 0,00 0 Домашній офіс
354,61 20,00 7 092 Ділянка
Загальна вартість 812 300



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