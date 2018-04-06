«Укравтодор» найняв поляків контролювати ремонт прикордонних доріг за 1% від ціни ремонту (прайс)

Державне агентство автомобільних доріг України 11 вересня за результатами тендеру уклало угоду зі спільним підприємством «B-Act Sp. z o.o.» і «Prokom Construction Sp. z o.o.» (Польща) про консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва на 899 тис євро, або 28,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

Договір був оприлюднений замовником лише через півроку після підписання – 4 квітня.

На строк до кінця 2022 року замовили технічний нагляд за проектуванням та виконанням робіт із капітального ремонту автодоріг загальною довжиною 145 км:

О 142001 Яворів – Грушів км 0+000 – км 19+500;

Яворів – Грушів км 0+000 – км 19+500; Т-14-03 Грушів – Немирів км 3+000 – км 12+382;

Грушів – Немирів км 3+000 – км 12+382; Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий км 0+000 – км 46+435;

Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий км 0+000 – км 46+435; Т-14-04 Червоноград – Рава Руська км 3+137 – км 56+307;

Червоноград – Рава Руська км 3+137 – км 56+307; Т-14-01 КПП «Смільниця» – Старий Самбір км 14+950 – км 17+950;

КПП «Смільниця» – Старий Самбір км 14+950 – км 17+950; Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне км 0+420 – км 13+420.

Дороги ремонтуватимуть за проектом «Розвиток прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні» коштом кредиту від Польщі на 100,00 млн євро . Отже, на технагляд піде близько 1%, а решта – на ремонт. Усі тендери виграли польські фірми, бо за умовами позики на товари з Польщі має піти не менше 60% від ціни контрактів.

Вартість угоди включає 812 тис євро винагороди експертам і 88 тис євро відшкодування витрат на оренду офісів: головного по 1 500 євро і польового по 653 євро на місяць.

Найдорожчими є послуги директора проекту/інженера Маріана Вержбовські та головного інженера-проектанта Влоджімежа Левовські по 10 тис євро на місяць. Далі йдуть два невідомі інженери-проектанти зі ставками 5 тис євро і 5 674 євро та інженер з охорони довкілля Юрій Кириленко зі ставкою 3 500 євро на місяць.

Період відповідальності інженера за дефекти становить 16 місяців для доріг Т-14-04 і Т-14-18 та два роки для решти.

Ціна угоди вдвічі нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,70 млн євро.

Засновниками «B-Act Sp. z o.o.» є W?adys?aw Bia?achowski та Aleksandra Bia?achowska.

Конкурентами були польські «MGGP Sp. A.» і «ZBM Inwestor Zast?pczy Sp. A.» .

Остання скаржилася на переможця в АМКУ, але оплатила скаргу не на той рахунок.

Три інші компанії з Польщі не допустили до аукціону за відсутність деяких документів. «TPF Sp. z o.o.» не подала довідки про обладнання і субпідрядників, фінансові звіти за 2014-2016 роки та гарантійний лист, «Egis Polska In?ynieria Sp. z o.o.» – довідку про аналогічний договір за останні п’ять років і резюме директора проекту, а «Schuessler-Plan In?ynierzy Sp. z o.o.» – довідку про обладнання і фінансові звіти за 2014-2016 роки.