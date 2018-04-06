«Укравтодор» найняв поляків контролювати ремонт прикордонних доріг за 1% від ціни ремонту (прайс)
Державне агентство автомобільних доріг України 11 вересня за результатами тендеру уклало угоду зі спільним підприємством «B-Act Sp. z o.o.» і «Prokom Construction Sp. z o.o.» (Польща) про консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва на 899 тис євро, або 28,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Договір був оприлюднений замовником лише через півроку після підписання – 4 квітня.
На строк до кінця 2022 року замовили технічний нагляд за проектуванням та виконанням робіт із капітального ремонту автодоріг загальною довжиною 145 км:
Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий км 0+000 – км 46+435;
Т-14-04 Червоноград – Рава Руська км 3+137 – км 56+307;
Т-14-01 КПП «Смільниця» – Старий Самбір км 14+950 – км 17+950;
Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне км 0+420 – км 13+420.
Дороги ремонтуватимуть за проектом «Розвиток прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні» коштом кредиту від Польщі на 100,00 млн євро. Отже, на технагляд піде близько 1%, а решта – на ремонт. Усі тендери виграли польські фірми, бо за умовами позики на товари з Польщі має піти не менше 60% від ціни контрактів.
Вартість угоди включає 812 тис євро винагороди експертам і 88 тис євро відшкодування витрат на оренду офісів: головного по 1 500 євро і польового по 653 євро на місяць.
Найдорожчими є послуги директора проекту/інженера Маріана Вержбовські та головного інженера-проектанта Влоджімежа Левовські по 10 тис євро на місяць. Далі йдуть два невідомі інженери-проектанти зі ставками 5 тис євро і 5 674 євро та інженер з охорони довкілля Юрій Кириленко зі ставкою 3 500 євро на місяць.
Період відповідальності інженера за дефекти становить 16 місяців для доріг Т-14-04 і Т-14-18 та два роки для решти.
Ціна угоди вдвічі нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,70 млн євро.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.