Донецька залізниця замовила метизів на 9 мільйонів, докинувши 9% до осінньої ціни

Регіональна філія «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 23 березня за результатами відкритих торгів уклала договір з ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів» щодо поставки метизів на 8,83 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

За чотирма аукціонами замовлено загалом 149 тонн болтів за 7,24 млн грн та 24 тонни шайб за 1,59 млн грн. Продавець має поставити товари протягом 5 днів від дати отримання заявки від замовника.

Так, «Дружківському заводу металевих виробів» замовили 130 тонн болтів закладених з гайками для рейкових скріплень залізничної колії 22х175 за ціною 47 430 грн/т (тут і далі з ПДВ).

Нагадаємо, що у жовтні 2017 року «Центр забезпечення виробництва» УЗ замовляв аналогічні болти по 43 159 грн/т, тобто на 9% дешевше.

На початку березня переможець торгів, «Дружківський завод металевих виробів», прийшов на тендер «Одеської залізниці» щодо закупівлі таких же болтів з ідентичною ціновою пропозицією – 47 430 грн за тонну. Спаринг-партнером виступило ПП «Аконіт-ДС» із заявкою, дорожчою на 0,06% – вона відповідала очікуваній вартості закупівлі. На аукціоні 29 березня компанії не грали на пониження.

З переможцем обох торгів, «Дружківським заводом металевих виробів», конкурували ПП «Аконіт-ДС» та ТОВ «Максмед Інтернешнл». Жодна з компаній, як і «ДРЗМВ», не знижувала своїх первинних цінових пропозицій, а заявки двох останніх – збігались до гривні і між собою, і з очікуваною вартістю закупівель.

Того ж дня «Донецька залізниця» замовила «Аконіт-ДС» 19 тонн болтів клемних з гайкою для рейкових скріплень залізничної колії 22х75 – по 49 320 грн/т (загальна ціна партії 937 тис. грн). На згадуваному осінньому тендеру «УЗ» тонну цих болтів замовляли по 44 910 грн, теж на 9% дешевше.

Також «Аконіт-ДС» поставить 24 тонни шайб пружинних двовиткових d=25 мм за ціною 66 180 грн/т, на 9% дорожче осінніх торгів «УЗ».

На цих тендерах конкуренти «Аконіт-ДС», ті ж «Максмед» та «ДРЗМВ», поводили себе точно так само, як сам переможець з «Максмедом» – на закупівлях болтів з виграшем «ДРЗМВ». Спаринг-партнери «Аконіт-ДС» встановили ціни, що відповідали очікуваним і не знижували своїх первинних заявок.

«Аконіт-ДС» є авторизованим дилером російського ПАТ «Северсталь-Метиз», а «Максмед Інтернешнл» пропонував болти «Дружківського заводу металевих виробів», при цьому, на останній закупівлі метизів «УЗ», фірма подавала технічну документацію на болти не лише виробництва «ДРЗМВ», але й «Северсталь-Метизу».

Одноосібною власницею та керівником київського «Максмед Інтернешнл» є Юлія Павліченко. Вона відома як екс-керівник ДП «Укрекоресурси» і заступник директора Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності Державного агентства екологічних інвестицій України (у стані припинення).

Основними акціонерами «Дружківського заводу металевих виробів» є члени сім’ї Валерія Малікова, екс-голови податкової міліції Донецької області та заступника голови Державної податкової адміністрації України до 2012 року. Сам Маліков володіє 9,77% акціями заводу, який раніше продавав «Укрзалізниці» свою продукцію на сотні мільйонів через свій торговий дім.

ПП «Аконіт-ДС» зі статутним фондом 100 грн належить Сергію Димнічу. Він же є керівником фірми. Раніше керівником фірми був Олександр Царенок. Як повідомляли «НГ.Львів», прокуратура Києва підозрювала Царенка у заниженні суми ПДВ на 884 тис. грн через незаконне формування податкового кредиту «Аконіт-ДС» за рахунок іншого підприємства «Лайк трест», діяльність якого сьогодні вже припинена. Цю справу закрили через закінчення строків давності.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Весілля доньки головлікарки Чернівецького облдиспансеру розважала Оля Полякова, яка отримує $10-15 тисяч за виступВесілля доньки головлікарки Чернівецького облдиспансеру розважала Оля Полякова, яка отримує $10-15 тисяч за виступ
Украинцам предложат сдавать налоговые декларации по-новомуУкраинцам предложат сдавать налоговые декларации по-новому
В Киеве построят еще один ТРЦВ Киеве построят еще один ТРЦ
«Укренерго» до своєї річниці обдаровуватиме позолоченими годинниками по 10-12 тисяч«Укренерго» до своєї річниці обдаровуватиме позолоченими годинниками по 10-12 тисяч
Директор госпредприятия "Электронмаш" уволен за злоупотребленияДиректор госпредприятия "Электронмаш" уволен за злоупотребления
Блок рекламы


Похожие новости
«Гідропарк» перед «Євробаченням» купив 2 атракціони за 7 мільйонів: один в 7 раз дорожче, другого ніхто не бачив – поліція
«Єрмолаєвці» продали «Укргазвидобуванню» техніки на 26 мільйонів за торішньою ціною
«Южний» заправився паливом на 89 мільйонів у портової фаворитки з Одеси
Суд прирівняв дизпаливо до рейкових скріплень, аби залізниця віддала Дубневичам 290 мільйонівСуд прирівняв дизпаливо до рейкових скріплень, аби залізниця віддала Дубневичам 290 мільйонів
«Львівська залізниця» замовила ремонт колісних пар у півтора рази дорожче, ніж торік
Жителів Татарки за 60 мільйонів дешево перепідключать від старої котельні до «Київенерго»
«ОККО», «Техойл» і «єремеєвці» 400 мільйонів на паливо для поліції
«Львівтрансгаз» відписав 90 мільйонів на електромережі компресорної станції
Київські медики купили «швидких» на 50 мільйонів по цінам Богатирьової
Колишня фірма помічника Кацуби виграла 196 мільйонів «Укргазвидобування» на сейсморозвідку
Последние новости
Подгружаем последние новости