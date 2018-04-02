Донецька залізниця замовила метизів на 9 мільйонів, докинувши 9% до осінньої ціни
Регіональна філія «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 23 березня за результатами відкритих торгів уклала договір з ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів» щодо поставки метизів на 8,83 млн грн.
За чотирма аукціонами замовлено загалом 149 тонн болтів за 7,24 млн грн та 24 тонни шайб за 1,59 млн грн. Продавець має поставити товари протягом 5 днів від дати отримання заявки від замовника.
Так, «Дружківському заводу металевих виробів» замовили 130 тонн болтів закладених з гайками для рейкових скріплень залізничної колії 22х175 за ціною 47 430 грн/т (тут і далі з ПДВ).
Нагадаємо, що у жовтні 2017 року «Центр забезпечення виробництва» УЗ замовляв аналогічні болти по 43 159 грн/т, тобто на 9% дешевше.
На початку березня переможець торгів, «Дружківський завод металевих виробів», прийшов на
З переможцем обох торгів, «Дружківським заводом металевих виробів», конкурували ПП «Аконіт-ДС» та ТОВ «Максмед Інтернешнл». Жодна з компаній, як і «ДРЗМВ», не знижувала своїх первинних цінових пропозицій, а заявки двох останніх – збігались до гривні і між собою, і з очікуваною вартістю закупівель.
Того ж дня «Донецька залізниця» замовила «Аконіт-ДС» 19 тонн болтів клемних з гайкою для рейкових скріплень залізничної колії 22х75 – по 49 320 грн/т (загальна ціна партії 937 тис. грн). На згадуваному осінньому тендеру «УЗ» тонну цих болтів замовляли по 44 910 грн, теж на 9% дешевше.
Також «Аконіт-ДС» поставить 24 тонни шайб пружинних двовиткових d=25 мм за ціною 66 180 грн/т, на 9% дорожче осінніх торгів «УЗ».
На цих тендерах конкуренти «Аконіт-ДС», ті ж «Максмед» та «ДРЗМВ», поводили себе точно так само, як сам переможець з «Максмедом» – на закупівлях болтів з виграшем «ДРЗМВ». Спаринг-партнери «Аконіт-ДС» встановили ціни, що відповідали очікуваним і не знижували своїх первинних заявок.
«Аконіт-ДС» є авторизованим дилером російського ПАТ «Северсталь-Метиз», а «Максмед Інтернешнл» пропонував болти «Дружківського заводу металевих виробів», при цьому, на останній закупівлі метизів «УЗ», фірма подавала технічну документацію на болти не лише виробництва «ДРЗМВ», але й «Северсталь-Метизу».
Одноосібною власницею та керівником київського «Максмед Інтернешнл» є Юлія Павліченко. Вона відома як
Основними акціонерами «Дружківського заводу металевих виробів» є члени сім’ї Валерія Малікова, екс-голови податкової міліції Донецької області та заступника голови Державної податкової адміністрації України до 2012 року. Сам Маліков володіє 9,77% акціями заводу, який раніше продавав «Укрзалізниці» свою продукцію на сотні мільйонів через свій торговий дім.
ПП «Аконіт-ДС» зі статутним фондом 100 грн належить Сергію Димнічу. Він же є керівником фірми. Раніше керівником фірми був Олександр Царенок. Як
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