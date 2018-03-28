Новые модели Ugears набрали в пять раз больше нужного за первый день на Kickstarter

27 марта украинская компания Ugears запустила новую краудфандинговую кампанию и вывела на Kickstarter 11 новых моделей механических конструкторов. Коллекция посвящена эволюции механизмов: в ней есть лошадь, баллистическая башня, карета, автомобиль, мотоцикл, ветряная мельница, паровоз, грузовик (с прицепом) и антистресс-игрушка в стиле стимпанк. Ряд бекеров также получат некую секретную модель, пишут AIN.UA.

За первый же день проект, целью которого было собрать не менее $15 000, поддержали 600 человек. На момент написания новости собранная сумма превышает $74 000. Кампания продлится еще 34 дня, однако доступность некоторых лотов ограничена первыми 48 часами. Предложения варьируются от $35 (один набор с механической моделью коня) до $999 (все 30 моделей Ugears + одна в подарок). Доставка первым бекерам запланирована на конец июня.

Все модели из новой коллекции — не статичные, а подвижные. К примеру, механический конь способен устойчиво передвигаться на всех ногах, а у ветряной мельницы вращаются лопасти. Компания указывает, что это отличные образовательные примеры для детей, которые смогут лучше ознакомиться с устройством знаковых механизмов. Как всегда, деревянные пазлы Ugears изготовлены без клея, а детали подготовлены заранее: пользователю останется только собрать их в правильной последовательности.

Это не первый успех Ugears на Kickstarter: в июне 2017 года конструктор колесной лиры от компании собрал на краудфандинге более $290 000. Дебютный проект Ugears, запущенный 2015 года, получил от бекеров более $400 000 — в 20 раз больше необходимой суммы.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Захур продал Kyiv Post одесскому миллионеру КивануЗахур продал Kyiv Post одесскому миллионеру Кивану
«Укрпошта» открывает коворкинг в Главпочтамте
Весілля доньки головлікарки Чернівецького облдиспансеру розважала Оля Полякова, яка отримує $10-15 тисяч за виступВесілля доньки головлікарки Чернівецького облдиспансеру розважала Оля Полякова, яка отримує $10-15 тисяч за виступ
«Новачок» Дерипаски узяв третину мільярда на таємний ремонт траси до кордону з Угорщиною
Син віце-губернатора Харківщини заробляє в фірмі, яка освоює мільйони від підлеглих батька
Блок рекламы


Похожие новости
За пять лет украинцы удвоили свои траты в ПольшеЗа пять лет украинцы удвоили свои траты в Польше
Китай введет новые пошлины против США в ответ на решения ТрампаКитай введет новые пошлины против США в ответ на решения Трампа
Заробитчане приносят Украине в 4 раза больше валюты, чем иностранные инвесторыЗаробитчане приносят Украине в 4 раза больше валюты, чем иностранные инвесторы
Мошенники 2 года продавали украинцам несуществующие автозапчасти. «Зарабатывали» до 30 000 грн в деньМошенники 2 года продавали украинцам несуществующие автозапчасти. «Зарабатывали» до 30 000 грн в день
В "Новой почте" говорят, что у них забрали деньги клиентовВ "Новой почте" говорят, что у них забрали деньги клиентов
Эксперт рассказал, во что выгодно вкладывать деньги в УкраинеЭксперт рассказал, во что выгодно вкладывать деньги в Украине
Львов получит от ЕБРР €17 млн на новые троллейбусыЛьвов получит от ЕБРР €17 млн на новые троллейбусы
Акселератор компании Concepter отобрал пять стартапов для прохождения программы
Bloomberg: Трамп навредит США, если наложит новые пошлины на товары из КитаяBloomberg: Трамп навредит США, если наложит новые пошлины на товары из Китая
Украинский мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" за первый уик-энд собрал почти 21,5 млн грн
Последние новости
Подгружаем последние новости