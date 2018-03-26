Київські медики купили «швидких» на 50 мільйонів по цінам Богатирьової

КП «Київмедспецтранс» Київради 19 березня за результатами тендеру уклало дві угоди про автомобілів екстреної медичної допомоги на загальну суму 50,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До червня поставлять 24 передньопривідні автомобілі швидкої медичної допомоги типу В.

Сума угод на 5% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі у 52,80 млн грн.

Переможці змагались лише між собою, оскільки ТОВ «Цітіус С» не допустили до аукціонів через відсутність досвіду, тендерного забезпечення та інших документів.

ТОВ «ВіДі Юнікомерс» із групи «ВіДі» Віталія Джуринського дадуть 26,22 млн грн. за 12 «швидких» на базі Ford Transit Євро 5 по 2,19 млн грн., або $83 тис.

із групи «ВіДі» дадуть за 12 «швидких» на базі Ford Transit Євро 5 по 2,19 млн грн., або $83 тис. ТОВ «Автоспецпром» заплатять ще 23,98 млн грн. за 12 «швидких» на базі Citroen Jumper Євро 5 по 2,00 млн грн., або $76 тис.

У лютому цього року «ВіДі Юнікомерс» продав КП «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради «швидкі» типу В на базі Ford Transit із переднім приводом дещо дорожче – по 2,35 млн грн. , або $87 тис.

А в листопаді 2016 року «Автоспецпром» продав Департаменту охорони здоров’я КМДА «швидкі» типу В на базах Ford Transit і Citroen Jumper із переднім приводом теж трохи дорожче – по 2,00 млн грн., або $78 тис.

Нинішні ціни в доларах співставні з цінами «швидких» для Міністерства охорони здоров’я за контрактом 2013 року – $81 тис. Тоді основним постачальником очолюваного Раїсою Богатирьовою міністерства на суму 920 млн грн. була фірма «Практика», чий власник Олег Висоцький мав хороші стосунки з синами президента Віктора Януковича. Після Майдану з’ясувалось, що для тих «швидких» устаткування закуповували усемеро дорожче від цін виробників. Однак кримінальне провадження зрештою розсипалось, і МОЗ не зміг навіть оштрафувати «Практику».

Власниками створеного у 2012 році «Автоспецпрому» є Володимир Фісталь та його ж із Германом Фісталєм (через ТОВ «Виробнича компанія Діспомед») ДочП «Регіон 2002». Вони контролюють групу фірм-постачальників медичного обладнання («Горал»).

Раніше партнерами Володимира Фісталя в «Автоспецпромі» були кияни Тігран Дзігуа, Федір Саворовський та його син Віталій Саворовський. Саворовські також мали низку фірм, які поставляють автомобілі швидкої допомоги («Крас», «Ілатанмед»).

Усього з 2013 року «Автоспецпром» виграв тендерів на 354,83 млн грн.

Нагадаємо, поліція підозрювала посадовців Головного управління Держказначейства в Луганській області та Департаменту охорони здоров’я Луганської ОДА в незаконному перерахуванні «Автоспецпрому» і ТОВ «Ілатанмед» 20,63 млн грн., призначених на відновлення інфраструктури міст області. Однак із квітня 2017 року нових ухвал у цій справі в судовому реєстрі не з’являлось.