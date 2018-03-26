Колишня фірма помічника Кацуби виграла 196 мільйонів «Укргазвидобування» на сейсморозвідку

ПАТ «Укргазвидобування» 19 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Вікоіл Лтд» сейсморозвідувальних робіт на 196,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

Цьогоріч виконають комплекс польових сейсморозвідувальних робіт за технологією 3D МВХ МСГТ (метод відбитих хвиль – метод спільної глибинної точки) на Святогірській площі в Ізюмському районі Харківської області та Слов’янському районі Донецької області. Гарантійний строк на всі результати робіт становить рік.

Ціна угоди на 5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 206,42 млн грн.

Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер із нижчою на третину очікуваною вартістю в 153,41 млн грн. відмінили, бо на нього прийшло тільки ТОВ «Геоюніт».

Нині єдиним конкурентом було ДП «Республіканське унітарне підприємство «Виробниче об’єднання «Бєлоруснєфть» (Білорусь).

До кінця 2007 р. до складу засновників «Вікоіл Лтд» входив Павло Бограш, а директором був Олександр Зейкан – екс-очільник Департаменту з видобутку нафти й газу НАК «Нафтогаз» та помічник екс-нардепа Сергія Кацуби. У 2008-2010 рр.. Зейкан був гендиректором ДГП «Укргеофізика», а Бограш став його заступником з комерційних питань.

Потім до літа 2012 р. власником «Вікоіл ЛТД» було ТОВ «Інтерсейс» Валерія Мінобудінова та Тетяни Квачової.

Наразі «Вікоіл Лтд» заведено на кіпрську компанію «Ю.Бі.Сейсмік Лімітед» («U.B. Seismic Limited»), кінцевим бенефіціаром якої у реєстрі вказаний Махмуд Вахва Фараг з Єгипту. Директором є Сергій Карандюк, відомий як директор українського представництва швейцарської компанії «Useis SA», котра займається бурінням та ремонтом свердловин.

Підписантом «Вікоіл Лтд» донедавна був Сергій Апісарєв. Він керував ліквідованим торік ТОВ «Вікоіл», яке раніше було співвласником «Вікоіл Лтд» разом із Бограшем. Також він володів припиненим ТОВ «Віко й л Лтд» із Сергієм Вдовиченком.

Свого часу підписантом «Вікоіл Лтд» також був Віктор Яременко, який очолював ЗАТ «Укрнафтогеофізика», коли ним співволодів Зейкан.

Нині підписантом «Вікоіл Лтд» є Оксана Кривопуск, директор ТОВ «Ю.Бі. Сейсмік Юкрейн».