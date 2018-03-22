СБУ разоблачила поставки продукции "Азовкабеля" для роSSийских подлодок

Кабели поставлялись через компанию в Прибалтике.

Служба безопасности Украины пресекла в Запорожской области операцию роSSийских спецслужб по вывозу из предприятия в Бердянске кабелей для подводных лодок Военно-морских сил РФ , сообщил пресс-секретарь Управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

Следствием установлено, что злоумышленники продавали товары для роSSийских ВМС через подконтрольные коммерческие структуры в одной из европейских стран. Заказчиком махинации оказались роSSийские структуры, которые специализируются на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в то числе и тех, которые базируются в Крыму.

В ходе обысков на предприятии изъята документация и партия товара военного назначения, которая в ближайшее время должна была быть отправлена транзитом в РФ .

Открыто уголовное производство по ст.111 (государственная измена) и ст.333 (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники) Уголовного кодекса Украины.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах области пишет, что речь идет об ООО "Азовская кабельная компания", созданной на базе бердянского завода "Азовкабель".