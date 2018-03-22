«Укргазвидобування» з нульовою економією купило черкаських автобусів Атаман на 130 мільйонів
ПАТ «Укргазвидобування» 16 березня за результатом тендеру замовило ТОВ «Автоград-2007» автобусів на 129,80 млн грн. Про це повідомляється у системі
Цьогоріч для філій поставлять 59 білих пасажирських автобусів Ataman A09216 Євро 5 на 30 місць виробництва ПАТ «Черкаський автобус» у 2018 році по 2,20 млн грн.
Вони матимуть кондиціонер або клімат-контроль для водія і пасажирів, м’які сидіння з пасками безпеки, логотипи «Укргазвидобування» на бокових сторонах та шторках тощо.
У жовтні 2017 року «Автоград-2007» продав поліції автобуси спецпризначення D09216 Євро 5, виготовлені у 2017 році на базі нинішньої моделі A09216, по 2,13 млн грн.
Єдиним конкурентом було ТОВ «Торговий дім Динат Груп» Олексія Марінцева та Олександра Ордината, чия ціна до гривні дорівнювала ціні «Автоград-2007» та очікуваній вартості закупівлі. Суперник подав пропозицію 29 грудня, тобто раніше, ніж переможець 9 січня, тож її розглянули першою. Однак вона була відхилена через якусь невідповідність вимогами тендеру з посиланням на протокол засідання Центральної конфліктної комісії ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 26 січня.
Черкаський «Автоград-2007» належить Андрію Каданцеву і Дмитру Майданику.
Виробник «Черкаський автобус» на 19% належить ТОВ «Український автобус», записаному на
До 2011 р. «Український автобус» називався «Автомобільний дім «Богдан», а черкаське підприємство-виробник відповідно входило до складу корпорації «Богдан», співвласником якої був Петро Порошенко. У 2011 р. «Богдан» продав контрольний пакет акцій «КУА «Ізі Лайф».
Одним із бенефіціарів «КУА «Ізі Лайф» є мешканка офшорного Белізу – Tiffany Nicole Brown, на яку
Нагадаємо, наприкінці 2016 року «Черкаський автобус» разом з «Українським автобусом» зайняли сьоме місце у Топ-10 постачальників автобусів і тролейбусів після Майдану.
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Финансы
22.03.2018 10:06