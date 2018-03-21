Мошенники 2 года продавали украинцам несуществующие автозапчасти. «Зарабатывали» до 30 000 грн в день

Киберполиция раскрыла мошенническую сеть, которая с 2016 года продавала украинским интернет-пользователям несуществующие товары. Мошенники создали несколько сайтов по продаже автозапчастей и рекламировали их на известных интернет-площадках — ежемесячно только на продвижение тратили около 50 000 грн. Впрочем, затраты сторицей окупались: в день мошенники получали от 20 000 грн до 30 000 грн, пишут AIN.UA.

Схема стандартная: интернет-пользователям предлагали автозапчасти по сниженной цене. От доверчивых покупателей требовали 100% предоплату на банковскую карту, после получения которой, разумеется, исчезали. По данному факту в Украине открыто более десятка уголовных производств.

Мошенники 2 года продавали украинцам несуществующие автозапчасти. «Зарабатывали» до 30 000 грн в день

Группа состояла из шести человек, орудовали по всей территории Украины. Чтобы запутать следы, каждые две недели она меняла место расположения своего «офиса», переезжая из региона в регион. Также каждые 3-4 дня злоумышленники меняли номера телефонов, по которым с ними можно было связаться, и банковские реквизиты для оплаты «товаров». Установлено, что все банковские счета, которые использовали злоумышленники, были оформлены на подставных лиц. С полным списком номеров и счетов можно ознакомиться здесь.

Разоблачили группу сотрудники Киевского управления Департамента киберполиции и следственного управления полиции Черкасской Национальной полиции Украины. В «офисе», который на этот раз размещался в городе Умань Черкасской области, правоохранители провели санкционированный обыск, в рамках которого изъято компьютерное оборудование, более двух десятков мобильных телефонов и тетради с черновой бухгалтерией.

Мошенники 2 года продавали украинцам несуществующие автозапчасти. «Зарабатывали» до 30 000 грн в день

По факту совершения противоправной деятельности полиция начала более 15 уголовных производств. Все они квалифицируются по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.


Майя Яровая, AIN


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