Мошенники 2 года продавали украинцам несуществующие автозапчасти. «Зарабатывали» до 30 000 грн в день

Киберполиция раскрыла мошенническую сеть, которая с 2016 года продавала украинским интернет-пользователям несуществующие товары. Мошенники создали несколько сайтов по продаже автозапчастей и рекламировали их на известных интернет-площадках — ежемесячно только на продвижение тратили около 50 000 грн. Впрочем, затраты сторицей окупались: в день мошенники получали от 20 000 грн до 30 000 грн, пишут AIN.UA .

Схема стандартная: интернет-пользователям предлагали автозапчасти по сниженной цене. От доверчивых покупателей требовали 100% предоплату на банковскую карту, после получения которой, разумеется, исчезали. По данному факту в Украине открыто более десятка уголовных производств.

Группа состояла из шести человек, орудовали по всей территории Украины. Чтобы запутать следы, каждые две недели она меняла место расположения своего «офиса», переезжая из региона в регион. Также каждые 3-4 дня злоумышленники меняли номера телефонов, по которым с ними можно было связаться, и банковские реквизиты для оплаты «товаров». Установлено, что все банковские счета, которые использовали злоумышленники, были оформлены на подставных лиц. С полным списком номеров и счетов можно ознакомиться здесь .

Разоблачили группу сотрудники Киевского управления Департамента киберполиции и следственного управления полиции Черкасской Национальной полиции Украины. В «офисе», который на этот раз размещался в городе Умань Черкасской области, правоохранители провели санкционированный обыск, в рамках которого изъято компьютерное оборудование, более двух десятков мобильных телефонов и тетради с черновой бухгалтерией.

По факту совершения противоправной деятельности полиция начала более 15 уголовных производств. Все они квалифицируются по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.