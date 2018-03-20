Рада приняла в первом чтении законопроект в поддержку моратория на экспорт леса

Депутаты нашли лазейку в ГАТТ, чтобы обойти претензии ЕС.

Рада приняла в первом чтении законопроект в поддержку моратория на экспорт леса
Фото: dialog.ua

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который призван снять претензии Евросоюза к мораторию на экспорт необработанного леса.

За принятие проекта закона №5495 за основу проголосовали 246 депутатов при минимально необходимых 226.

Документ должен решить проблему, возникшую из-за того, что Соглашение об ассоциации с ЕС прямо запрещает Украине применять какие-либо ограничения и запреты импорта/экспорта. Исключением могут быть только меры, введенные в соответствии с Генеральным соглашением по тарифам и торговле Всемирной торговой организации (ГАТТ). Но оправдывать какие-либо ограничения экспорта со ссылкой на ГАТТ можно только при одновременном ограничении внутреннего производства или потребления.

Принятый во вторник в первом чтении законопроект как раз и вводит ограничение внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных в размере 20 миллионов кубометров в год на срок действия моратория.

Кроме того, документ усиливает ответственность за контрабанду лесоматериалов.

Так, законодательная инициатива предусматривает, что перемещение через границу необработанных лесоматериалов вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля влечет за собой наказание в виде лишения свободы на 3-7 лет, повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения и полномочий влечет за собой лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, предлагается усилить ответственность за незаконную рубку.

Незаконная рубка, которая повлекла существенный ущерб (таковым предлагается считать тот, который превышает в 800 и более раз необлагаемый минимум доходов), транспортировка, хранение и сбыт незаконно добытой древесины влечет за собой штраф 200-300 необлагаемых налогом минимумов доходов, или арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы на такой же срок.

Такие же действия на территории заповедников или природно-заповедного фонда - 500-700 необлагаемых налогом минимумов штрафа или лишение свободы на 5-7 лет, такие же действия, повлекшие тяжкие последствия, влекут за собой штраф 800-1000 необлагаемых налогом минимумов дохода или лишение свободы на 7-10 лет с конфискацией имущества.

Тяжкими предлагается считать последствия, которые в 1600 и более раз превышают необлагаемый минимум доходов.

Напомним, отсутствие четко обозначенной законодательно ответственности предпринимателей за несанкционированную вырубку и экспорт леса привело к тому, что Верховная Рада ввела запрет (мораторий) на экспорт необработанного леса. Он вступил в силу 1 декабря 2015 года. Закон запрещает на протяжении 10 лет экспортировать за рубеж лесоматериалы в виде необработанной древесины, т.н. лес-кругляк и пр.

Президент Петр Порошенко обещал, что Украина снимет мораторий на экспорт леса-кругляка, что позволит ЕС предоставить стране транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
«Електроважмаш» за два роки перегнав в Росію через британські «прокладки» продукції на 2,5 мільярда
Сооснователь «Нова Пошта» сообщил об обысках в офисах компании (обновлено)
Расторжение контрактов с Нафтогазом займет годы, - МиллерРасторжение контрактов с Нафтогазом займет годы, - Миллер
Украина превращается в «Дикий Восток» для криптовалюты - PoliticoУкраина превращается в «Дикий Восток» для криптовалюты - Politico
Всемирный банк рассказал, что поднимет экономику УкраиныВсемирный банк рассказал, что поднимет экономику Украины
Блок рекламы


Похожие новости
В Раду внесен законопроект о снижении НДС до 16% и упразднении 3-й группы "единого налога"В Раду внесен законопроект о снижении НДС до 16% и упразднении 3-й группы "единого налога"
Метрополітен готується залучити «прокладку» до будівництва метро на «Виноградар» за 6 мільярдів
Нацполіція перевіряє розкрадання 15 мільйонів на ремонті бюветів і вбиралень у Києві
«Первомайськвугілля» розпиляло 79 мільйонів на російських конвеєрних стрічках
Фірма брата нового голови Конституційного суду фігурує у провадженні по розкраданню «Укртрансхімаміаку»
Прокуратура вважає, що екс-співвласник «ІПП-центру» пішов в «Енергоатом» для розкрадання мільйонів
"Укрэнерго" модернизирует одну из самых мощных экспортных ЛЭП"Укрэнерго" модернизирует одну из самых мощных экспортных ЛЭП
Кабмин выделил 6,3 млрд гривен на поддержку агросектораКабмин выделил 6,3 млрд гривен на поддержку агросектора
ЕС выделил 17 млн евро на поддержку науки и инноваций в УкраинеЕС выделил 17 млн евро на поддержку науки и инноваций в Украине
Рада приняла закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностьюРада приняла закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью
Последние новости
Подгружаем последние новости