Рада приняла в первом чтении законопроект в поддержку моратория на экспорт леса

Депутаты нашли лазейку в ГАТТ, чтобы обойти претензии ЕС.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который призван снять претензии Евросоюза к мораторию на экспорт необработанного леса.

За принятие проекта закона №5495 за основу проголосовали 246 депутатов при минимально необходимых 226.

Документ должен решить проблему, возникшую из-за того, что Соглашение об ассоциации с ЕС прямо запрещает Украине применять какие-либо ограничения и запреты импорта/экспорта. Исключением могут быть только меры, введенные в соответствии с Генеральным соглашением по тарифам и торговле Всемирной торговой организации (ГАТТ). Но оправдывать какие-либо ограничения экспорта со ссылкой на ГАТТ можно только при одновременном ограничении внутреннего производства или потребления.

Принятый во вторник в первом чтении законопроект как раз и вводит ограничение внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных в размере 20 миллионов кубометров в год на срок действия моратория.

Кроме того, документ усиливает ответственность за контрабанду лесоматериалов.

Так, законодательная инициатива предусматривает, что перемещение через границу необработанных лесоматериалов вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля влечет за собой наказание в виде лишения свободы на 3-7 лет, повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения и полномочий влечет за собой лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, предлагается усилить ответственность за незаконную рубку.

Незаконная рубка, которая повлекла существенный ущерб (таковым предлагается считать тот, который превышает в 800 и более раз необлагаемый минимум доходов), транспортировка, хранение и сбыт незаконно добытой древесины влечет за собой штраф 200-300 необлагаемых налогом минимумов доходов, или арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы на такой же срок.

Такие же действия на территории заповедников или природно-заповедного фонда - 500-700 необлагаемых налогом минимумов штрафа или лишение свободы на 5-7 лет, такие же действия, повлекшие тяжкие последствия, влекут за собой штраф 800-1000 необлагаемых налогом минимумов дохода или лишение свободы на 7-10 лет с конфискацией имущества.

Тяжкими предлагается считать последствия, которые в 1600 и более раз превышают необлагаемый минимум доходов.

Напомним, отсутствие четко обозначенной законодательно ответственности предпринимателей за несанкционированную вырубку и экспорт леса привело к тому, что Верховная Рада ввела запрет (мораторий) на экспорт необработанного леса. Он вступил в силу 1 декабря 2015 года. Закон запрещает на протяжении 10 лет экспортировать за рубеж лесоматериалы в виде необработанной древесины, т.н. лес-кругляк и пр.