Украинский стартап Ecoisme привлек 200 000 евро от InnoEnergy и 50 000 от Horizon 2020

Украинский стартап Ecoisme привлек 200 000 евро от Европейского института инновации и технологии KIC InnoEnergy, а также получил доступ к сети партнеров института, среди которых много успешных игроков энергетического рынка, пишут AIN.UA .

Напомним, Ecoisme — это система умного дома, позволяющая контролировать потребление энергии в доме и существенно снижать счета за электричество. «Приятно видеть интерес организации не только к Ecoisme, но и к Украине в целом. Мы верим, что Ecoisme будет не единственной компанией, с которой KIC InnoEnergy захочет сотрудничать», — прокомментировал сделку CEO Ecoisme Иван Пасечник.

KIC InnoEnergy — альянс европейских игроков, в который входят более 30 акционеров и дополнительно 50 компаний-партнеров, исследовательских институтов, университетов и бизнес-школ, покрывающих цикл в энергетике. Является одним из ведущих инвесторов в области энергетического бизнеса и уже профинансировал более 200 стартапов из Европы. Институт поддерживает инновации на всех этапах развития компании, а сеть его партнеров объединяет изобретателей и специалистов, выпускников и работодателей, исследователей и предпринимателей, предприятий и рынков по всей Европе.

«KIC InnoEnergy проинвестировал Ecoisme, потому что этот проект дает понимание людям о том, как они используют электроэнергию дома и тем самым помогает им экономить деньги. Это не только инвестиция в продукт, но и в ответственную и энергичную команду» — пояснил менеджер по развитию бизнеса в InnoEnergy Central Europe Лукаш Сверч.