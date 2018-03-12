Украинский стартап Ecoisme привлек 200 000 евро от InnoEnergy и 50 000 от Horizon 2020
Украинский стартап
Напомним, Ecoisme — это система умного дома, позволяющая контролировать потребление энергии в доме и существенно снижать счета за электричество. «Приятно видеть интерес организации не только к Ecoisme, но и к Украине в целом. Мы верим, что Ecoisme будет не единственной компанией, с которой KIC InnoEnergy захочет сотрудничать», — прокомментировал сделку CEO Ecoisme Иван Пасечник.
«KIC InnoEnergy проинвестировал Ecoisme, потому что этот проект дает понимание людям о том, как они используют электроэнергию дома и тем самым помогает им экономить деньги. Это не только инвестиция в продукт, но и в ответственную и энергичную команду» — пояснил менеджер по развитию бизнеса в InnoEnergy Central Europe Лукаш Сверч.
Ранее осенью 2017 года Ecoisme также получил грант на 50 000 от
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