Порошенко подписал закон об ООО

Более 40% юрлиц в Украине зарегистрированы в форме обществ с ограниченной ответственностью.

Порошенко подписал закон об ООО
Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Петр Порошенко в понедельник подписал закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", который был принят парламентом 6 февраля.

Глава государства подписал документ во время встречи с представителями бизнеса, сообщает "Интерфакс-Украина".

Закон предусматривает упрощение регистрации ООО; введение института корпоративных договоров; установление гибкого регулирования корпоративного управления в ООО; закрепление возможности формировать наблюдательный совет, внедрение концепции независимых членов набсовета; введение процедуры исключения участников обществ только в судебном порядке; исключение состава участников из устава и введение государственной регистрации участников; возможность конвертации долгового обязательства предприятия в долю уставного капитала.

При этом он ограничивает возможности для рейдерства; упорядочивает вопросы создания и функционирования ООО и ОДО; внедряет международные принципы корпоративного управления; улучшает защиту прав и миноритарных, и мажоритарных участников ООО и ОДО.

Реформы, предложенные в документе, коснутся почти 500 тысяч предприятий (43% юридических лиц в Украине зарегистрированы в форме ООО).

Раньше ООО регулировались законом "О хозяйственных обществах", принятым в 1991 году.


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