ЕБРР выделил кредит на строительство солнечных электростанций в Винницкой области

Деньги получит группа Kness.

Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 миллионов евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области, сообщается в фейсбуке президента Украины Петра Порошенко в фейсбуке.

"Этот проект – еще один шаг к энергонезависимости нашей страны. А также – новые рабочие места для 350 людей, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции", - сказано в заявлении.

Пресс-служба ЕБРР сообщила, что банк выделяет финансирование группе Kness в рамках Программы финансирования альтернативной энергетики в Украине (USELF). Непосредственно ЕБРР выделяет до 18,5 млн евро в кредит на срок 10 лет, еще 7,4 млн евро будут предоставлены в кредит от Фонда чистых технологий.

Общая установленная мощность трех СЭС составит 33,9 МВт (возле с. Дашев - 10,86 МВт, с. Петрашовка - 1,41 МВт и с. Погребище - 11,5 МВт). Оборудование для возобновляемых источников энергии позволит сократить выбросы CO2 на 37 505 тонн в год.

Это тринадцатый проект, финансируемый Банком и ФЧТ в рамках программы USELF, в результате которого общая мощность возобновляемых ресурсов превысит 150 МВт по всем типам технологий.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 г. Банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти €12,1 млрд. в рамках около 400 проектов.