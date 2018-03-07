Пов’язані ФОПи розвели освітян Лисичанська на сухому молоці в 2-3 рази дорожче від решти України

Відділ освіти Лисичанської міської ради (Луганська обл.) 5 березня за результатами відкритих торгів уклав з підприємцем Дмитром Романовим договір на поставку молока загальною вартістю 1,19 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено 50 тис. літрів молока жирністю 3,2% за ціною 19,20 грн/л (тут і далі без ПДВ), 1 000 кг згущеного молока (8,5%) по 60,80 грн/кг, а також 1 000 кг сухого молока (25%) по 165 грн/кг.

Інші бюджетники по Україні купують сухе молоко аналогічної жирності вдвічі, а подекуди й втричі дешевше. У Запорізькій області 19 лютого його замовляли за ціною 56,25 грн/кг та 45 грн/кг, на Одещині, 9 січня, узгодили ціну на рівні 61 грн/кг.

Із переможцем торгів, Дмитром Романовим, конкурувала підприємиця Валентина Танцюра, чия цінова пропозиція була дорожчою на 0,09%. Конкуренти на торгувались на жодному з етапів аукціону.

Із завантажених підприємцями довідок відомо, що вони обоє орендують складські приміщення у ТОВ «Укрпродпостач» на вулиці Б. Ліщини, 1В у Сєвєродонецьку.

Валентина Танцюра орендує автомобіль у підприємця Єрьоміна Р.М. (Руслана Єрьоміна). За однією з ним адресою прописана також ФОП Олена Єрьоміна. В останньої авто орендують підприємці Ганна Мокроменко та Олександр Веретянніков, які нещодавно розіграли 705 тис. грн управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради на закупівлі м’яса. До речі, Мокроменко та Веретянніков також винаймають складські приміщення у Сєвєродонецьку на вул. Б. Ліщини, 1В.

На сторінці ЄДР Дмитра Романова контактним номером значиться контакт 0660353042, його ж використовувала Ганна Мокроменко, а у Веретяннікова цей же номер прописаний зв’язковим у ЄДР.

Дмитро Романов зареєструвався як ФОП у червні 2016 року, і уже в липні отримав перше держзамовлення від Сватівської обласної психіатричної лікарні. З того часу підписав з бюджетниками договорів на понад 3 млн грн.


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