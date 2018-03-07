Действия РоSSии демонстрируют невозможность разрешения достройки "Северного потока-2", - Брок
Предпринятые Россией в последние недели шаги подтверждают недопустимость завершения строительства и начала функционирования газопровода «Северный поток-2».
Так считает глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок.
«РоSSия, мягко говоря, никак не помогала, направляя энергию (энергоносители – ИФ) Украине в последние недели. Моя позиция: нам нельзя позволить достраивать «Северный поток-2″. В Германии с этим также согласны», — сказал он в ходе конференции, посвященной вопросу реформирования украинского парламента, во вторник в Киеве.
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