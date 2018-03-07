Действия РоSSии демонстрируют невозможность разрешения достройки "Северного потока-2", - Брок

Предпринятые Россией в последние недели шаги подтверждают недопустимость завершения строительства и начала функционирования газопровода «Северный поток-2».

Так считает глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок.

«РоSSия, мягко говоря, никак не помогала, направляя энергию (энергоносители – ИФ) Украине в последние недели. Моя позиция: нам нельзя позволить достраивать «Северный поток-2″. В Германии с этим также согласны», — сказал он в ходе конференции, посвященной вопросу реформирования украинского парламента, во вторник в Киеве.

Источник: Интерфакс-Украина


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Газпром" разрывает все контракты с Украиной"Газпром" разрывает все контракты с Украиной
Билл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертямБилл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертям
В Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в судеВ Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в суде
"Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома""Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома"
Запорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривенЗапорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривен
Блок рекламы


Похожие новости
"Нафтогаз" закроет свое представительство в РоSSии"Нафтогаз" закроет свое представительство в РоSSии
Глава Минэнерго РоSSии противоречит заявлению "Газпрома" о разрыве контрактовГлава Минэнерго РоSSии противоречит заявлению "Газпрома" о разрыве контрактов
СБУ нашла контрабандные книги на 1 млн грн в поезде из РоSSииСБУ нашла контрабандные книги на 1 млн грн в поезде из РоSSии
"Горловка - это Москва": Терминалы "ДНР" привязаны к РоSSии - опубликованы доказательства"Горловка - это Москва": Терминалы "ДНР" привязаны к РоSSии - опубликованы доказательства
Севастопольский завод Порошенко перевели в федеральную собственность РоSSииСевастопольский завод Порошенко перевели в федеральную собственность РоSSии
Внутренний долг РоSSии за год вырос на триллион рублейВнутренний долг РоSSии за год вырос на триллион рублей
«Нафтогаз» возобновляет закупку газа в РоSSии«Нафтогаз» возобновляет закупку газа в РоSSии
Действия руководства банка «Хрещатик» привели к 2,5 миллиарда гривен убытка – ФГВФЛДействия руководства банка «Хрещатик» привели к 2,5 миллиарда гривен убытка – ФГВФЛ
Украина начала активно покупать уголь у РоSSииУкраина начала активно покупать уголь у РоSSии
"Газпром еще останется должен": Пономарь объяснил условия возобновления закупок газа у РоSSии"Газпром еще останется должен": Пономарь объяснил условия возобновления закупок газа у РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости