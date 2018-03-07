Действия РоSSии демонстрируют невозможность разрешения достройки "Северного потока-2", - Брок

Предпринятые Россией в последние недели шаги подтверждают недопустимость завершения строительства и начала функционирования газопровода «Северный поток-2».

Так считает глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок.

«РоSSия, мягко говоря, никак не помогала, направляя энергию (энергоносители – ИФ) Украине в последние недели. Моя позиция: нам нельзя позволить достраивать «Северный поток-2″. В Германии с этим также согласны», — сказал он в ходе конференции, посвященной вопросу реформирования украинского парламента, во вторник в Киеве .