"Нафтогаз" закроет свое представительство в РоSSии
НАК "Нафтогаз Украины" ликвидирует свое представительство в РоSSии в связи с нецелесообразностью его существования.
Сведения об этом содержатся в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Час Пик.
Наблюдательный совет "Нафтогаза" поручил правлению компании до 12 марта 2018 г. осуществить все мероприятия для ликвидации представительства компании, которое находится в Москве на ул. Академика Пилюгина, 24.
Решение о ликвидации представительства РФ принято в связи с отсутствием целесообразности его дальнейшего существования.
Напомним, в "Нафтогазе" заявили, что переплату за импортный газ в марте будут компенсировать не украинцы, а "Газпром".
Ранее роSSийский "Газпром" решил разорвать все контракты с Украиной.
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Финансы
05.03.2018 16:12