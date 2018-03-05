"Нафтогаз" закроет свое представительство в РоSSии

НАК "Нафтогаз Украины" ликвидирует свое представительство в РоSSии в связи с нецелесообразностью его существования.

Сведения об этом содержатся в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Час Пик.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" поручил правлению компании до 12 марта 2018 г. осуществить все мероприятия для ликвидации представительства компании, которое находится в Москве на ул. Академика Пилюгина, 24.

Решение о ликвидации представительства РФ принято в связи с отсутствием целесообразности его дальнейшего существования.

Напомним, в "Нафтогазе" заявили, что переплату за импортный газ в марте будут компенсировать не украинцы, а "Газпром".

Ранее роSSийский "Газпром" решил разорвать все контракты с Украиной.