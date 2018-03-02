Украина станет партнером Holtec в строительстве малых модульных реакторов

Меморандум предусматривает строительство этих реакторов на АЭС Украины.

Украина станет партнером Holtec в строительстве малых модульных реакторов
Фото: http://gasunion.org.ua/

Украинский "Энергоатом" и американская компания Holtec International 28 февраля подписали меморандум о взаимопонимании по поводу сотрудничества в использовании малых модульных реакторов SMR-160.

Пресс-служба "Энергоатома" сообщила, что он предусматривает лицензирование в Украине технологии SMR-160 и строительство этих реакторов на АЭС Украины. Проект предусматривает частичную локализацию производства оборудования для SMR-160 на украинских предприятиях.

Предполагается, что сотрудничество с Holtec International может сделать из Украины ведущего мирового экспортера реакторных систем, конструкций и компонентов для малых модульных реакторов.

Технология малых модульных реакторов (ММР), отмечается в пресс-релизе, является одним из наиболее перспективных направлений в строительстве атомных электростанций. ММР имеют значительно более высокий уровень безопасности по сравнению с традиционными типами реакторов за счет отсутствия в них оборудования, которое требует внешнего электроснабжения, а также за счет других систем пассивной безопасности.

Реакторы проекта SMR-160 могут работать в режиме маневрирования мощностью, строиться на небольших площадях и не требуют подведения мощных линий электропередач.

Общемировой рынок ММР после 2025 года оценивается примерно в 1 трлн долларов.

В рамках меморандума будет создан совместный координационный комитет, который должен будет организовать работу по оценке нормативной документации, используемой для разработки проекта SMR-160, с целью ее внедрения в Украине. Еще одной задачей комитета станет оценка инфраструктуры ядерной промышленности Украины и подготовка совместных предложений по локализации производства оборудования SMR-160 в Украине.


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