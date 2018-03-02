Мерія Житомира планує збудувати сонячну електростанцію за кредитно-грантові півмільярда
КП «Центр інвестицій» Житомирської міської ради 23 лютого оголосило два тендери щодо сонячної електростанції загальною очікуваною вартістю 434,10 млн грн. Про це
До кінця 2019 року на території Глибочицької сільради хочуть збудувати наземну сонячну електростанцію потужністю 10,79/9,35 МВт (DC/AC). У перерахунку на її потужність очікувана вартість будівництва складає $1 486 грн. за кВт за курсом на дату оголошення.
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У грудні 2017 року освітяни Львівської міськради купили для школи дахову сонячну електростанцію з китайськими модулями і французькими інверторами по $1 040 за кВт. А в жовтні 2017 року ДП «Златодар» Держрезерву (м. Золотоноша, Черкаська обл.) замовило дахову сонячну електростанцію з китайськими модулями та інверторами по $1 022 за кВт. Обидві ціни майже в півтора рази нижчі за очікувану ціну житомирців.
З усієї ціни закупівлі «Центр інвестицій» відвів 326,06 млн грн. на обладнання, а 108,05 млн грн. – на проектно-кошторисну документацію, будівельні-монтажні та пусконалагоджувальні роботи.
Тендер щодо обладнання передбачає поставку сонячних панелей Bisol 275 W зі струмом 8,95 А і напругою 30,7 В при Pmax, інверторів ABB 50 ЛВт і суматорів.
За словами Романа Мрозакевича, дуже малоймовірно, що під вказані точні значення струму і напруги при Pmax підійдуть чиїсь сонячні панелі, крім європейського
У тендерній документації щодо обладнання сказано, що частину товару переможець поставить власним коштом:
«Постачальник зобов’язаний поставити замовнику, у разі перемоги в торгах, в рамках договору про закупівлю, частину обладнання, що є предметом цього договору за власний рахунок або за рахунок третіх сторін як безповоротну технічну допомогу. Вартість обладнання, отриманого у формі такої безповоротної технічної допомоги має становити не менше 3 млн євро».
Нагадаємо, рік тому мер Житомира Сергій Сухомлин
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