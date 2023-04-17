Чехія не планує забороняти імпорт українського зерна – The Guardian

Інші українські сільськогосподарські товари теж не підпадають під заборону.

Міністерство сільського господарства Чеської Республіки заявило, що не планує вводити заборону на імпорт українського зерна і закликали вирішувати це питання на рівні Євросоюзу. Про це повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua.

Чехія не планує забороняти імпорт українського зерна – The Guardian
© CargoNews

У заяві зазначили, що вплив імпорту українського зерна потребує рішення на рівні всього Євросоюзу, а не індивідуальних заборон від окремих країн.

"Чеська Республіка поки що не планує забороняти імпорт українського зерна та інших сільськогосподарських товарів з України", – додали у відомстві.

Раніше лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявляв, що польський уряд вирішив тимчасово заборонити ввезення зернових та десятків інших продуктів харчування з України.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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