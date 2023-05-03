Норвегія планує збільшити видобуток газу, щоб замінити постачання з РФ – Bloomberg

Після відмови від російського газу Європа шукає нові джерела цього ресурсу і Норвегія може стати головним постачальником.

Найбільші нафтогазові компанії Норвегії відроджують плани розвідки газових родовищ в арктичних водах, оскільки уряд країни прагне нових відкриттів у Баренцевому морі, щоб забезпечити майбутнє країни як ключового постачальника енергоресурсів енергоресурсів до Європи, пише Bloomberg .

У Баренцевому морі знаходиться близько 60% нерозвіданих вуглеводневих ресурсів Норвегії, і воно вже давно сприймається як майбутнє нафтогазової промисловості країни.

Норвегія вже качає нафту та газ із двох родовищ у Баренцевому морі - Голіат та Снохвіт. Буріння в цьому районі більш розвинене, ніж в інших арктичних водах, оскільки південна частина моря залишається практично вільною від льоду цілий рік через потепління, викликане Гольфстрімом, проте для того, щоб суттєво вплинути на експорт країни, потрібно більше проектів.

Виступаючи минулого тижня у Хаммерфесті, міністр нафти та енергетики Норвегії Тер'є Аасланд звернувся до керівників нафтогазових компаній, назвавши "соціальною відповідальністю" пошук більшої кількості вуглеводнів у Баренцевому морі.

Це було б вигідно для Німеччини та Великої Британії, але у Норвегії є ті, хто стверджує, що арктичне буріння порушує кліматичну відповідальність країни. У 2020 році активісти звернулися до суду, заявивши, що дозвіл на нове нафтове буріння в Баренцевому морі під час кліматичної кризи порушує основні права людини. Після оскарження у Верховному суді Норвегії справу відхилили, а потім передали до Європейського суду з прав людини.

Поки триває судова тяганина, компанії продовжують здійснювати плани щодо збільшення обсягів буріння, і компанія Var Energi (займається виробництвом енергії в Баренцевому регіоні) входить до числа тих, що найбільше інвестуються в цей район. Її відкриття Lupa, зроблене у партнерстві з Aker BP ASA, стало найбільшою знахідкою на норвезькому континентальному шельфі минулого року і знаходиться поряд з існуючим нафтовим родовищем Goliat. Друга знахідка, названа Countach, була підтверджена неподалік у березні, що підвищує впевненість у трьох чи чотирьох інших нових перспективах у цьому районі, сказав Торгер Род, головний виконавчий директор компанії Var Energi.