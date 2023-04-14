Швейцарія планує виділити близько $2 млрд допомоги Україні до 2028 року

Держава має намір підтримувати нашу в довгостроковій перспективі.

Уряд Швейцарії збирається надати Україні щонайменше 1,8 мільярда швейцарських франків (приблизно 2 млрд доларів) підтримки протягом шести років. Країна прагне підтримувати нашу в довгостроковій перспективі. Про це заявив міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс, пише Swiss Info, інформує ZN.ua.

Швейцарія планує виділити близько $2 млрд допомоги Україні до 2028 року
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За його словами, Швейцарія вже затвердила виділення Україні 300 мільйонів швейцарських франків у 2023-2024 роках. Тепер планується спрямування додаткових 1,5 млрд в межах стратегії міжнародного співробітництва на 2025-2028 роки.

Крім цього, 13 квітня стало відомо, що Швейцарія передала нашій державі ще п’ять автомобілів швидкої допомоги, а в найближчі тижні відправить три пожежні машини та протипожежне обладнання.


Максим Царук, ZN.ua





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