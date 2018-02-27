Американская телекоммуникационная корпорация Comcast предложила $30,8 млрд за британского вещателя Sky

Ранее британскую вещательную компанию пытался выкупить медиамагнат Руперт Мердок.

Американская телекоммуникационная корпорация Comcast предложила $30,8 млрд за британского вещателя Sky
Фото: bluestonecomm.com

Американская телекоммуникационная корпорация Comcast предложила 22,1 млрд фунтов ($30,8 млрд) за британскую вещательную компанию Sky.

Об этом сообщается на сайте Comcast.

Ранее 21st Century Fox Руперта Мердока, которой уже принадлежит 39% акций Sky, предложила 18,5 млрд фунтов за недостающие 61%.

Comcast предложила 12,5 фунта за каждую акцию Sky. В документах компании говорится, что эта цена на 16% выше предложения 21st Century Fox.

"Мы хотели бы купить Sky целиком и хотим сейчас приобрести более 50% ее акций", - заявил гендиректор Comcast Брайан Робертс. По его словам, Comcast хочет использовать Sky как площадку для роста своего бизнеса в Европе.

О предложении 21st Century Fox потратить 18,5 млрд фунтов на консолидацию Sky стало известно в декабре 2017 года. Прошлую попытку получить контроль над корпорацией Мердок делал в 2011 году, но тогда его планам помешал скандал с прослушкой ньюсмейкеров журналистами таблоида News of the World. В феврале 2018 года антимонопольное ведомство Великобритании предварительно не одобрило сделку 21st Century Fox и Sky, заявив, что сделка не послужит общественным интересам.

Также в декабре прошлого года Walt Disney заявил, что купит развлекательные активы корпорации 21th Century Fox с долгами и с 39% Sky за $66,1 млрд.


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