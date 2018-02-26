За місяць «прокладка» продала залізниці металу від Ахметова ще на 110 мільйонів, піднявши ціни на 7-8%

Філії ПАТ «Українська залізниця» із 29 січня по 12 лютого за результатами тендерів уклали 37 угод із ТОВ «Сота Україна» про постачання сталі на загальну суму 110,32 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Вартість кожного з договорів менша від 133 тисяч євро. Дроблення закупівлі сумарною вартістю більше «європорогу» дозволило залізничниками провести звичайні відкриті торги замість відкритих торгів із публікацією англійською мовою та прекваліфікацією.

«Дарницький вагоноремонтний завод» зробив 36 замовлень на 106,66 млн грн.

Два найбільші договори на суму 8,23 млн грн. передбачають поставку листової сталі 8х1500(2000)х6000мм та 10х1500(2000)х6000мм ст.09Г2С виробництва ПрАТ «ММК ім. Ілліча» Ріната Ахметова по 24 204 грн./т.

Торік завод купував такий прокат товщиною 7 мм по 7% дешевше – по 22 637 грн./т.

«Стрийський вагоноремонтний завод» заплатить ще 3,66 млн грн. за листову сталь 12х1500х6000(5100) ст.09Г2С від того самого виробника по 24 576 грн./т.

Минулорічна ціна такого прокату товщиною 5 мм була на 8% нижчою – 22 692 грн./т.

Єдиним конкурентом на всіх тендерах традиційно було київське ТОВ «Альфа-Метал-Компані» луганчанина Андрія Коновалова. Раніше він керував нині ліквідованим ДочП «Альфа-Схід-Трейдінг» підприємства «Альфа-Схід» Луганського відділення Міжнародної асоціації ветеранів підрозділів антитерору «Альфа».

Столична «Сота Україна» зареєстрована у травні 2017 року, за місяць до оголошення перших із виграних нею тендерів. Усього вона виграла торгів залізниці на 781,41 млн грн.

Засновником переможця значиться консультативно-торгівельна компанія «Сота-Онлайн Холдінг» ( «Sota-Online Holding» , Латвія) Тетяни і Міхаїла Росаніних. Останній у 1990-х роках очолював відділ VIP-обслуговування ризького «Saules Banka».

Директором «Сота Україна» є Ганна Авраменко. Особа з такими ПІБ є аудитором і керує ТОВ «Укртрансінвест» вірґінської «Ен.Сі.Юнайтед», яке у 2010-2012 роках виграло тендери залізниці на 512,80 млн грн. Тоді фірма вигравала підряди в купі з ТОВ «Українська транспортно-машинобудівельна група», пов’язаним з оточенням бізнесмена Олександра Юракова.

За даними ЗМІ, фірма «Сота Україна» є однією з чотирьох фірм, яким «Укрзалізниця» та її підприємства у 2017 році замовили металевих виробів та сталі на понад 1 млрд грн. Ці фірми не мають офісів і персоналу та постачали продукцію метзаводів Ріната Ахметова із завищенням цін на 5-12%. Співвласниця «Сота Україна» Тетяна Росаніна заперечила бізнес в Україні.