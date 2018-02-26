Подрядчики дают 5 лет гарантии на отремонтированные дороги в Киеве, - Кличко

В случае обнаружения дефектов, компания-подрядчик устраняет их за свой счет.

?Подрядчики дают 5 лет гарантии на отремонтированные дороги в Киеве, - Кличко
Фото: Владислав Мусиенко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что ремонтные работы на дорогах столицы проводят компании, которые могут гарантировать их качество и соответствующий срок эксплуатации.

Об этом сообщает управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации КГГА, передает "Интерфакс-Украина".

"Говорят, что асфальт, положенный год назад, сходит весной вместе со снегом. Для того, чтобы предупредить это, каждый подрядчик, с которым город подписывает контракт на укладку асфальтового покрытия, дает гарантию пять лет на эксплуатацию этой дороги", - отметил Кличко в эфире телеканала "NewsOne".

По его словам, в случае, если обнаруживаются определенные дефекты, то компания-подрядчик за свой счет обязана их устранить.

"Если появляются трещины или качество дефекты, то компания за свой счет обязана устранить их. И гарантия на новые дороги - пять лет. Только на таких условиях мы работаем с компаниями-подрядчиками", - добавил Кличко.

Мэр рассказал, что столичная власть сотрудничает не только с отечественными компаниями, но и с иностранными. Подрядчиков город выбирает на конкурсной основе.

"Тендеры, все открыто. Все зависит от цены и качества", - добавил Кличко.

Напомним, в октябре прошлого года "Укравтодор" подписал контракты на ремонт двух дорог в Украине с китайской Xinjiang Communications Construction Group.


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