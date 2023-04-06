У Києві завершується опалювальний сезон — Кличко

В цю суботу, 8 квітня, в Києві завершується опалювальний сезон. Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови: очікується стабільне суттєве потепління. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

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«Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів. Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше», — зазначив міський голова.

За його словами, для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці — одна з найбільших у Європі. Вона налічує понад 2,7 тис. км теплових мереж, три потужних ТЕЦ, майже дві сотні станцій теплопостачання та котелень.