Долг киевлян за отопление вырос почти на полмиллиарда

Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед компанией «Київенерго» на 1 февраля этого года увеличилась на 466 млн грн до 5,18 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба «Київенерго», пишет Реалист.

Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед «Київенерго» имеют население и жилищно-эксплуатационные компании столицы — 2,8 млрд грн (2 млрд грн за отопление, 800 млн грн за горячую воду) и 800 млн грн соответственно.

Также выросли долги госбюджета за отопление и горячую воду. На 1 февраля долг по компенсации льгот и субсидий за теплоэнергию достиг 946 млн грн. Задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 131,7 млн грн.

Наиболее критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭКов за отопление и горячую воду в Шевченковском (500 млн грн) и Деснянском (415 млн грн) районах.

В январе «Київенерго» подал в суд 209 исков о взыскании задолженности за предоставленные услуги с клиентов на общую сумму 8,6 млн грн (с физических лиц — 2,9 грн, юридических — 5,7 млн грн) без учета инфляции и 3% годовой пени.