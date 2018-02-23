Макрон высказался против ограничений на рекламу алкоголя

Французский лидер заявил, что пьет вино дважды в день.

Макрон высказался против ограничений на рекламу алкоголя
Эммануэль Макрон
Фото: пресс-служба президента

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался против ужесточения законов, которые ограничивают рекламу алкогольных напитков, в частности, вина.

Об этом он заявил во время встречи с региональной прессы, передает France Info.

По словам французсокго лидера, он не позволит поставить вино в один ряд с крепким алкоголем. Макрон также признался, что пьет вино дважды в день.

"Я пью вино на обед и во время ужина. Идет борьба за здоровье общества, которое страдает от того, что молодые люди все больше напиваются крепким алкоголем или пивом, но в случае с вином это не так", - сказал Макрон.

Он добавил, что пока будет президентом, не будет принято ни одной поправки об усилении законов об ограничении рекламы алкогольных напитков.

Дискуссия вокруг усиления алкогольного законодательства вспыхнула во Франции в начале февраля, когда министр здравоохранения страны Аньес Бузин заявила, что "винная индустрия заставляет верить, что вино отличается от других алкогольных напитков и имеет ряд полезных свойств". Она также отметила, что с научной точки зрения "пить вино - это то же самое, что пить пиво, водку или виски".

В ответ несколько десятков членов французской Академии вина опубликовали статью, в которой призвали главу Минздрава Франции "прекратить демонизировать вино, которое является частью французской цивилизации".

Напомним, что в марте прошлого года в Молдове вино официально признали продуктом питания.


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