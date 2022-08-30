В Україні можуть прибрати рекламу вздовж доріг. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект №7696, який розроблений Кабінетом міністрів.

Цей проект закону також передбачає заборону прокладання інженерних комунікацій біля автомобільних доріг загального користування – на земельних ділянках, які призначені для розміщення конструктивних елементів автодороги.

Автори законопроекту №7696 виходять із того, що реклама вздовж доріг відволікає водіїв, що підвищує ризик ДТП. Крім того, рекламні конструкції заважають спеціальній техніці, через що ускладнюється утримання доріг, особливо взимку.

Очікується, що ухвалення цього проекту закону покращить безпеку на українських дорогах, а комунальним службам стане простіше їх утримувати у належному стані.

Наразі законопроект №7696 перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань транспорту та інфраструктури. Він має його схвалити чи відхилити. Якщо проект цього закону Комітет схвалить, його розглянуть народні депутати. Чи затвердять вони його – покаже час.

Нагадаємо, раніше українців попередили, що в Інтернеті активізувалися автомобільні шахраї. Вони онлайн "продають" неіснуючі автомобілі. Наприклад, на Тернопільщині було кілька таких випадків.