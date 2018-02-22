Після введення RAB-тарифів обленерго Ахметова примусово викупило акції у міноритаріїв удвічі дешевше їх ціни

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) наклала санкції у вигляді попередження на ПАТ «ДТЕК «Дніпроенерго» за порушення законодавства при викупі акцій у міноритарних акціонерів.

Відповідне рішення Нацкомісії 13 лютого опубліковане на сайті SMIDA.

З рішення комісії відомо, що у вересні 2017 року компанія «Ornex limited» повідомила «ДТЕК «Дніпроенерго», що разом ще з дев’ятьма юридичними особами збільшила свій пакет акцій у підприємстві з 75,5% до понад 95%. Акції були примусові викуплені у міноритарних акціонерів шляхом надання їм безвідкличної оферти.

НКЦПФР проаналізувала викуп акцій і знайшла порушення законодавства з боку «Дніпроенерго». За законом «Про акціонерні товариства» ціну акцій встановлює наглядова рада підприємства на основі біржового курсу цінних паперів «ДТЕК «Дніпроенерго» на ПАТ «Українська біржа» за останні три місяці їх обігу. Біржа повідомила НКЦПФР, що на початок осені вартість акцій «ДТЕК «Дніпроенерго» становила 773,70 грн.

Але всупереч закону наглядова рада підприємства для визначення ринкової вартості акцій вирішила залучити оцінщика – КФ ТОВ «Експерт-аналітик». Фірма розрахувала ціну в 251,14 грн./штука. Після цього наглядова рада «Дніпроенерго» встановила вартість акцій як середню між ринковою ціною та ціною, за яку в останній рік власники купували цінні папери підприємства. Таким чином була встановлена майже вдвічі нижча від біржового курсу ціна – 488,14 грн/шт.

В свою чергу «Дніпроенерго» повідомило НКЦПФР, що проігнорувало законодавство і розрахунок вартості акцій на основі біржових котирувань через спекуляції з акціями. Компанія подала скаргу в Нацкомісію щодо перевірки результатів торгів на «Українській біржі».

Але дослідивши ситуацію, комісія прийшла до висновку, що «Дніпроенерго» порушило законодавство про цінні папери в частині розрахунку вартості акцій і вирішила накласти на компанію санкції у вигляді попередження.

Компанія «Ornex Limited» входить до корпорації «System capital management» Ріната Ахметова. За даними SMIDA, нині фірмі «Оrnex limited» належить 25% акцій «ДТЕК Дніпроенерго», стільки ж у компанії «DTEK Holdings Limited», ще 44% належить «DTEK Energy B.V.».

Нагадаємо, влітку 2017 року НКРЕКП прийняла рішення про введення так званого RAB-регулювання. Обленерго дозволяють закласти дохідність 12,5% на інвестиції в нові активи та в стару базу. За підрахунками колишнього члена НКРЕКП Андрія Геруса, це дасть можливість власникам обленерго отримувати близько 30 млрд грн щорічно. Також він наголошує, що «cтара база» активів обленерго була оцінена за новою методикою і через це їх вартість зросла удвічі. Рішення НКРЕКП про введення RAB-тарифів було опубліковане в «Урядовому кур’єрі» в січні.


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