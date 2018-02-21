«Трейд Коммодіті» намагалося розірвати договір з Міноборони, щоб не постачати тисячу тон палива
Господарський суд Києва повністю відмовив ТОВ «Трейд Коммодіті» у задоволенні позову до Міноборони з вимогою визнати розірваним договір про постачання для державних потреб палива. Про це свідчить
«Трейд Коммодіті» звернулось до суду з цим позовом наприкінці листопада 2017 року. Фірма вимагала визнати розірваним з 23.05.2016 договір про поставку у військові частини 1500 т бензину підвищеної якості А-92-Євро виду ІІ класу С загальною вартістю 27,99 млн грн. Цей договір (№286/1/16/2) сторони уклали 14.03.2016.
«Трейд Коммодіті» переконувало суд, що Міноборони без достатніх правових підстав зволікало з прийняттям товару, не виконувало свій обов’язок з прийняття палива у встановлений договором строк. Тому фірма листом від 23.05.2016 повідомила Міноборони про відмову від договору та неможливість подальших поставок. Відтак, «Трейд Коммодіті» вважає, що договір з того часу є розірваним.
Втім, суд визнав необґрунтованими позовні вимоги фірми визнати договір розірваним. Суд встановив, що «Трейд Коммодіті» 4 травня 2016 року здійснило поставку 320 тонн палива, а Міноборони сплатило за це 5,99 млн грн. Відтак, суд наголосив, що бензин був поставлений, прийнятий і оплачений.
Крім того, суд з’ясував, що сторони вже судилися з приводу даного договору. У листопаді 2016 року Госпсуд Києва, рішення якого набуло силу, вказав на відсутність підстав говорити про неналежне виконанням міністерством умов вказаного договору ((№286/1/16/2). Разом з тим, суд з 23.05.2016
Нагадаємо, НАБУ розслідує кримінальне
11 жовтня 2017 року НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом посадовцям Міноборони, у тому числі і заступнику міністра Ігорю Павловському.
16 жовтня детективи НАБУ затримали одного з інвесторів «Трейд Коммодіті» Володимира Трофименка. Іншим інвестором фірми є Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».
Засновником і директором ТОВ «Трейд Коммодіті» значиться Вадим Майко. Ця фірма з’явилася у державних підрядах у 2015 році після обрання Грановського народним депутатом. Фірма одразу стала основним постачальником Міноборони та «Укрзалізниці», отримавши з того часу держпідряди на загальну суму 6,86 млрд грн.
Відзначимо, що після оголошення підозр у кримінальному провадженні та арешту майна і рахунків компанії, на тендерах почали з’являтися «клони» «Трейд Коммодіті».
Зокрема, ТОВ «Август Пром», що зареєстроване за однією адресою з «Трейд Коммодіті», у цьому році вже отримала від філії «Центр забезпечення виробництва» «Укрзалізниці» підряди на поставку палива на 570,00 млн грн і ще на 855,50 млн грн – скоро підпишуть.
Ще одна пов’язана з «Трейд Коммодіті» фірма – ТОВ «Газтрейд», яка лише у грудні 2017-го отримала від філії «ЦЗВ» «Укрзалізниці» підряди на 652,22 млн грн.
Крім того, варто відзначити ТОВ «Фірма «Фідея», у якої Міноборони 9 лютого закупило дизпаливо на 544,60 млн грн. Цю фірму також пов’язують з групою «Трейд коммодіті».
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Финансы
21.02.2018 07:48