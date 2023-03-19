Будинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житло

Незважаючи на те, що ціни на житло зростають у багатьох містах, в Україні все ж таки збереглися куточки, де можна придбати будинок із землею за тисячу доларів. Причому стільки коштують не глинобитні розвалюхи, а цілком придатні для життя добротні та просторі будинки з цегли. Як бонус, до такого житла пропонується мальовнича природа.

Про те, де ще збереглися такі ціни на житло, і куди вирушити, щоб купити будинок поряд із лісом за тисячу доларів, розповів obozrevatel.

Якщо ретельно "покопатися" в сайтах з нерухомістю, то можна натрапити на дуже привабливі пропозиції та ціни. Наприклад, цілком реально купити будинок за тисячу чи навіть менше доларів у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Так, у селі Ярославець Сумської області можна придбати цегляний будинок площею 75 квадратних метрів лише за 35 тисяч гривень. Автор оголошення пише, що від Ярославця до найближчого міста 15 кілометрів, а до "Ярославського лісництва" лише кілометр, фактично - рукою подати. Водночас сам будинок, який продається, знаходиться в центрі села, де розташована вся місцева інфраструктура.

"Поруч школа, садок, лікарня, парк, магазини, у центрі села", - йдеться в оголошенні.

Ще дешевше пропонують придбати будинок у селі Красляни Чернігівської області. Там за житло площею 70 квадратних метрів просять 30 тисяч гривень. Поряд із будинком розташована земельна ділянка площею 50 соток. Щоправда, земля не приватизована, і покупцеві доведеться приватизувати її вже самому.

"З 2011 року там ніхто не проживає. Є великий льох (під будинком). Біля будинку 50 соток землі, яку можна буде приватизувати. Поруч ставок і сосновий ліс. Ціна договірна, торг можливий", - пише автор оголошення.

Ще одну привабливу пропозицію знайдено у Полтавській області, в селі Сухоносівка. Там продається будинок площею 72 квадратні метри. Ціну виставили у 39 тисяч гривень. Будинок розташований поблизу лісу, а до райцентру ходить автобус.

"Будинок у затишному селі. Мальовнича місцевість для відпочинку. Можливість полювання та риболовлі, гриби, ягоди. Зручне розташування. Автобусне сполучення з районом", – перелічують в оголошенні.

Нагадаємо, у селищах міського типу цілком реально зараз купити трикімнатну квартиру за 2 тисячі доларів.