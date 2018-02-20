«Енергоатом» замовив чехам Путіна французький транспортер ядерних відходів за 100 мільйонів

«Енергоатом» замовив чехам Путіна французький транспортер ядерних відходів за 100 мільйонівДП «НАЕК «Енергоатом» 14 лютого за результатами тендеру замовило компанії «?koda JS a.s.» (Чехія) транспортер за 2,70 млн євро, або 100,05 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Протягом листопада 2018 року на Запорізьку АЕС поставлять гусеничний транспортер відпрацьованого ядерного палива моделі IM 175T вантажопідйомністю 175 т. Виробником є компанія «Nicolas Industrie S.A.S.» (Франція), яка входить у групу «Transporter Industry International GmbH» (Німеччина). Гарантійний строк становить рік.

Ціна угоди на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 102,97 млн грн.

Чеська «?koda JS» належить російській групі «Объединенные машиностроительные заводы». Її контролює «Газпромбанк», основним акціонером якого є компанія «Лідер» Юрія Ковальчука – представника найближчого оточення Володимира Путіна.

Нагадаємо, в Україні, Швейцарії та Чехії правоохоронці розслідують справи щодо хабара від «Skoda JS» українському нардепу Миколі Мартиненку («Народний фронт»), близькому до тепер уже колишнього прем’єра Арсенія Яценюка. Мартиненко кілька скликань ВР очолював комітет з палива і енергетики та вважався куратором «Енергоатому». У грудні 2015 року він склав депутатський мандат.

В Україні «Skoda JS» вигравала підряди виключно в системі «Енергоатому».

Нині єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Далгакиран Компресор Україна» із таким самим транспортером, причому ніхто не знижував ціну на торгах. Засновниками фірми, яка поставляла «Енергоатому» мобільні дизель-генераторні станції, є турецьке АТ «Далгакиран Макіна Санаї Ве Тіджарет Анонім Ширкетіі» та киянин В’ячеслав Дінков. Останній також володіє ТОВ «Променергообладнання» з Чорноморська Одеської області.

Компанію «Meridiсan LLC» (США) із продукцією «Lift Systems Inc.» (США) спершу допустили до аукціону. Однак потім допущення скасували за рішенням АМКУ по скарзі «Далгакиран Компресор Україна» за нестачу технічного опису, документів про повноваження підписанта, довідки про аналогічні договори, номера відповідної статті закону в довідці про відсутність підстав для відхилення та даних про спеціальний інструмент, допоміжне обладнання і витратні матеріали у технічній специфікації.


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