«Енергоатом» замовив чехам Путіна французький транспортер ядерних відходів за 100 мільйонів
ДП «НАЕК «Енергоатом» 14 лютого за результатами тендеру замовило компанії «?koda JS a.s.» (Чехія) транспортер за 2,70 млн євро, або 100,05 млн грн. Про це повідомляється у системі
Протягом листопада 2018 року на Запорізьку АЕС поставлять гусеничний транспортер відпрацьованого ядерного палива моделі IM 175T вантажопідйомністю 175 т. Виробником є компанія
Ціна угоди на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 102,97 млн грн.
Чеська «?koda JS» належить російській групі «Объединенные машиностроительные заводы». Її контролює «Газпромбанк», основним акціонером якого є компанія «Лідер» Юрія Ковальчука – представника найближчого оточення Володимира Путіна.
Нагадаємо, в Україні, Швейцарії та Чехії правоохоронці розслідують справи щодо хабара від «Skoda JS» українському нардепу Миколі Мартиненку («Народний фронт»), близькому до тепер уже колишнього прем’єра Арсенія Яценюка. Мартиненко кілька скликань ВР очолював комітет з палива і енергетики та вважався куратором «Енергоатому». У грудні 2015 року він склав депутатський мандат.
В Україні «Skoda JS» вигравала підряди виключно в системі «Енергоатому».
Нині єдиним допущеним конкурентом було
Компанію
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