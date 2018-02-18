Для львівської школи замовили дахову сонячну електростанцію за 1,2 мільйона

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 29 грудня уклав угоду з ПП «Арт-Енерго» про будівництво дахової сонячної електростанції за 1,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року для школи №68 по вул. Дозвільній, 3 збудують дахову сонячну електростанцію зі 148 фотоелектричних модулів по 275 Вт, двох інверторів по 20 кВт та іншого обладнання.

Таким чином, загальна потужність електростанції складає 40,7 кВт, а отже, будівництво коштує 29 184 грн., або $1 040 за кВт за курсом на дату підписання договору.

У жовтні 2017 року ДП «Златодар» Держрезерву (м. Золотоноша, Черкаська обл.) замовило дахову сонячну електростанцію майже по стільки ж – $1 022 за кВт.

Тоді головний редактор сайту «EcoTown» і керівник сервісу «Джоуль» Роман Мрозакевич повідомив «Нашим грошам», що для тендеру держпідприємства у «Прозорро» вказана ціна за кВт загалом відповідає ринку.

«Якщо мова йде про станцію «під ключ», то ціна 1 000$/кВт, в принципі, адекватна», – стверджував він.

Переможець тендеру подав документи на модулі JAP6-60-275/4BB/RE виробництва «Hefei JA Solar Technology Co., Ltd.» (Китай) та інвертори Conext CL 20000 E і 25000 E від «Schneider Electric» (Франція). Гарантійний строк на роботи становить п’ять років.

Компанія «Арт-Енерго» із с. Сокільники Пустомитівського р-ну зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Руслану Волошину, керує нею Ярослав Бойко. Волошин також володіє ПП «Львівбудавтосервіс» сам та ПП «Двісті двадцять вольт» із Маркіяном Шв’яглою.


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