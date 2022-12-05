Іспанія надасть 4,5 мільйона євро на енергетичну підтримку України

Міністерка з питань екологічного переходу Іспанії Тереза Рібера на зустрічі з послом України Сергієм Погорельцевим оголосила про перерахування 4,5 мільйона євро до Фонду енергетичної підтримки України, створеному Європейською комісією. Про це повідомляє «Європейська правда».

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Кошти будуть виділені з бюджету міністерства на 2022 рік у межах постійної підтримки українського народу з боку Іспанії та допомоги у відновленні частини енергетичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок російських бомбардувань.

Також, як повідомляє міністерство екологічного переходу у своєму пресрелізі, Рібера пообіцяла передати провідним енергетичним компаніям Іспанії прохання українського посла про надання обладнання та матеріалів для ремонту енергетичної інфраструктури безпосередньо Україні.

Нагадаємо, на тіл постійних обстрілів української енергетичної інфраструктури Росією Європейська комісія спільно з Енергетичним співтовариством ЄС (ENTSO-E) створила Фонд енергетичної підтримки України.

Станом на початок листопада, як повідомляла єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон під час візиту до Києва, до фонду вдалося залучити 25,5 мільйона євро.

Раніше Іспанія вже оголошувала про передання Україні генераторів для підтримки енергетичної безпеки.