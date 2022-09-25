Укргазвидобування витратило під час війни майже пів мільйона гривень на кавомашини

Під час війни державне підприємство Укргазвидобування вирішило обзавестись п'ятьма новими кавомашинами. Купівля кавомашин обійдеться йому майже в 450 тисяч гривень.

Оголошення про таку тендерну закупівлю нещодавно з'явилось в електронній системі публічних закупівель ProZorro.

Як з’ясувалось, попри війну та фінансові негаразди в державі, необхідність в дороговартісному обладнанні має філія державного підприємства Укргазвидобування, а саме - його навчально-оздоровчий комплекс Червона Рута.

Філія НОК Червона Рута знаходиться на березі Дніпра за 23 км на південь від Києва у напрямку Конча-Заспи. До складу комплексу входять: готель, 8 двоповерхових котеджів, футбольне поле та поле для мініфутболу, а також тенісний корт, літнє кафе, майданчик для дітлахів, дерев'яні альтанки, басейн відкритого типу, власне озеро і пляж.

Отже незабаром для обслуговування відпочивальників тут мають з'явитись чотири кавомашини Liberty's F12 Big Plus 8L та одна кавомашина Bezzera Arcadia De Brewing Profile 2GR Black (“або її еквівалент"). Загальна вартість таких сервісних поліпшень становитиме 446 930 гривень.

Прийом тендерних пропозицій завершиться 4 жовтня 2022 року, а вже 5 жовтня відбудеться аукціон. Кошти на закупівлю цього нового дороговартісного обладнання, без якого Червоній Руті, очевидно, зараз ніяк не обійтися, ДП Укргазвидобування планує виділити з власного бюджету.

Нагадаємо, депутатам і чиновникам дозволили приймати під час війни дорогі подарунки. Причому під час дії воєнного стану вони не мусять відчитуватись за отримані презенти. Але є один нюанс, який не всім депутатам може сподобатись.