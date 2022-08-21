Навчання під час війни: скільки коштує зібрати дитину до школи в Україні та за кордоном

Незважаючи на війну, в українських магазинах зріс попит на шкільні товари. Зокрема, журналісти з’ясували, скільки необхідно витратити коштів, щоб зібрати дитину до школи в Україні та за кордоном, інформує Апостроф.

"Суспільне" вирішило перевірити, як зріс попит на шкільні товари у Сумах.

За словами пані Марії, для доньки, яка вирушає до 5-го класу, родина витратить у середньому 5-6 тисяч гривень. За ці кошти вони планують придбати форму, портфель та його наповнення.

"Ми розпочинаємо купувати дещо: одяг і канцтовари. Не так, як завжди, але потроху вже купуємо. Ми замовили цього року лише рюкзак нормальної якості — це близько півтори тисячі плюс-мінус… якщо повністю зібрати, думаю не менше 5-6 тисяч", - зізнається жінка.

Кінцева сума залежить від вартості рюкзака, який можна придбати від 400 до 2400 гривень в залежності від якості товару. Більш того, у порівнянні із минулим роком здорожчала канцелярія.

Аналогічна ситуація у Дрогобичі, де придбання обов’язкових товарів обійдеться десь у 3000 гривень. За додатковий одяг та канцелярію батькам доведеться викласти ще понад 1000 гривень. Окрім цього, мешканці міста не виключають, що керівництво навчальних закладів можуть примусити їх здати гроші "на шторми" або оновлення мультимедійного забезпечення у класах.

В Одесі комплект найнеобхідніших речей для школярів буде коштувати щонайменше 4500 – 5000 гривень. Окрім цього, для шкільної програми початкових класів можуть знадобитися спеціальні зошити до підручників, які також доведеться купляти. Альтернативою державній школі може стати приватна, де підготовка до навчального року обмежиться лише покупкою одягу та щорічною платою.

Додаткові витрати можливі за умови, якщо діти розпочнуть навчання у дистанційному форматі. Для цього батькам необхідно придбати планшети або ноутбуки, які обійдуться ще у кілька тисяч гривень. Вживана техніка коштуватиме значно дешевше та дозволить заощадити до 40% вартості.

Дещо інші витрати на школярів у Великобританії. Одеситка Марта Ткач розповідає, що навчальний заклад компенсує дітям канцтовари, портфелі, спортивну форму та все необхідне, окрім шкільного одягу, який можна придбати на спеціалізованих порталах.

В Англії, щоб повністю підготувати школяра до школи, необхідно витратити десь 300 євро - загальна вартість піджаку, кілька комплектів штанів та сорочок, шкарпеток, джемперів та спортивної форми.


Богдан Соловйов, Апостроф





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