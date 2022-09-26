США виділять додаткові $457,5 мільйона на підтримку українських правоохоронців

Сполучені Штати Америки виділять додаткові 457,5 мільйона доларів, щоб підтримати українські правоохоронні органи й органи кримінального судочинства. Про це повідомив Державний секретар США Ентоні Блінкен у Twitter .

“Сполучені Штати нададуть додаткові 457,5 мільйона доларів для підтримки цивільної безпеки, щоб врятувати життя й підтримати можливості наших партнерів з українських правоохоронних органів і органів кримінального судочинства. Ми поділяємо їхню відданість демократичній, незалежній і суверенній Україні”, – написав він.