США виділять додаткові $457,5 мільйона на підтримку українських правоохоронців

Про нову фінансову допомогу нашій країні розповів Держсекретар Ентоні Блінкен, інформує ZN.ua.

США виділять додаткові $457,5 мільйона на підтримку українських правоохоронців
© Офіс президента

Сполучені Штати Америки виділять додаткові 457,5 мільйона доларів, щоб підтримати українські правоохоронні органи й органи кримінального судочинства. Про це повідомив Державний секретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

“Сполучені Штати нададуть додаткові 457,5 мільйона доларів для підтримки цивільної безпеки, щоб врятувати життя й підтримати можливості наших партнерів з українських правоохоронних органів і органів кримінального судочинства. Ми поділяємо їхню відданість демократичній, незалежній і суверенній Україні”, – написав він.


Максим Царук, ZN.ua





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