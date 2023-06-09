Україна отримає від Австрії 1 мільйон євро на підтримку ядерної безпеки

Кошти Австрії будуть спрямовані на, серед іншого, розгортання та роботу групи МАГАТЕ.

Міністерство закордонних справ Австрії погодило надання 1 мільйона євро для Міжнародного агентства з атомної енергії з метою підтримки ядерної безпеки в Україні. Про це йдеться на офіційному сайті відомства, інформує ZN.ua.

Україна отримає від Австрії 1 мільйон євро на підтримку ядерної безпеки
© відкриті джерела

Кошти на фінансування діяльності МАГАТЕ в Україні внесуть порівну австрійське МЗС і Міністерство захисту клімату.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг зазначив, що "російська рулетка з безпекою українських атомних електростанцій має нарешті закінчитися".

"Незалежна й неупереджена робота МАГАТЕ на місцях і її присутність на атомних електростанціях є одночасно системою раннього попередження і убезпеченням життів", – сказав він.

Кошти Австрії будуть спрямовані на, серед іншого, розгортання та роботу групи МАГАТЕ, яка перебуває на ротаційній основі на всіх українських ядерних об'єктах, зокрема й на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Акції Nvidia та інших компаній у сфері штучного інтелекту впали після раліАкції Nvidia та інших компаній у сфері штучного інтелекту впали після ралі
В Україні відновили повірки лічильників на газ, воду, теплоВ Україні відновили повірки лічильників на газ, воду, тепло
«Скіфське золото» потрібно повертати Україні, а не кримським музеям – рішення Верховного Суду Нідерландів«Скіфське золото» потрібно повертати Україні, а не кримським музеям – рішення Верховного Суду Нідерландів
Падіння неминуче: аграрії спрогнозували рівень врожаю та експорту у новому сезоніПадіння неминуче: аграрії спрогнозували рівень врожаю та експорту у новому сезоні
Затримка термінів здачі та відсутність фінансування: що відбувається з недобудовами КиївміськбудуЗатримка термінів здачі та відсутність фінансування: що відбувається з недобудовами Київміськбуду
Блок рекламы


Похожие новости
Акціонер Сенс Банку просить РНБО дозволити його продаж європейському інвесторуАкціонер Сенс Банку просить РНБО дозволити його продаж європейському інвестору
Суд заарештував активи дружини Медведчука ще на майже 740 мільйонівСуд заарештував активи дружини Медведчука ще на майже 740 мільйонів
Приватбанк перестав приймати долар та євро у своїх терміналахПриватбанк перестав приймати долар та євро у своїх терміналах
Долари та євро термінали ПриватБанку більше не приймаютьДолари та євро термінали ПриватБанку більше не приймають
Долар та євро обвалилися у перший день літа: скільки коштує валютаДолар та євро обвалилися у перший день літа: скільки коштує валюта
Україна збільшила тариф на транзит російської нафтиУкраїна збільшила тариф на транзит російської нафти
Понад півтора мільйона тонн зерна застрягла у порту «Південний» – президент Зеленський знає, де підскочать ціни на їжуПонад півтора мільйона тонн зерна застрягла у порту «Південний» – президент Зеленський знає, де підскочать ціни на їжу
Україна отримала $1,25 мільярда від США через Світовий банкУкраїна отримала $1,25 мільярда від США через Світовий банк
У «Нафтогазі» розповіли, коли Україна стане великим експортером газу до ЄСУ «Нафтогазі» розповіли, коли Україна стане великим експортером газу до ЄС
Україна екстрено імпортувала електроенергію з РумуніїУкраїна екстрено імпортувала електроенергію з Румунії
Последние новости
Подгружаем последние новости