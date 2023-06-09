Україна отримає від Австрії 1 мільйон євро на підтримку ядерної безпеки

Кошти Австрії будуть спрямовані на, серед іншого, розгортання та роботу групи МАГАТЕ.

Міністерство закордонних справ Австрії погодило надання 1 мільйона євро для Міжнародного агентства з атомної енергії з метою підтримки ядерної безпеки в Україні. Про це йдеться на офіційному сайті відомства, інформує ZN.ua .

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Кошти на фінансування діяльності МАГАТЕ в Україні внесуть порівну австрійське МЗС і Міністерство захисту клімату.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг зазначив, що "російська рулетка з безпекою українських атомних електростанцій має нарешті закінчитися".

"Незалежна й неупереджена робота МАГАТЕ на місцях і її присутність на атомних електростанціях є одночасно системою раннього попередження і убезпеченням життів", – сказав він.

Кошти Австрії будуть спрямовані на, серед іншого, розгортання та роботу групи МАГАТЕ, яка перебуває на ротаційній основі на всіх українських ядерних об'єктах, зокрема й на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.