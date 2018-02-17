Как безвиз повлиял на зарубежные вакансии: IT снизилось, выросли «инженеры» и «производство»
Кадровый портал Rabota.ua
Безвиз и биометрический паспорт дают возможность поиска работодателя (но не трудоустройства), поэтому основной спрос на такие поездки будет уже в этом году. По данным портала, украинцы интересуются официального зарубежного трудоустройства: в разделе «Другие страны» количество вакансий растет:
По сравнению с 2014 годом сильно увеличилось количество предложений от зарубежных работодателей увеличилось почти вчетверо, в том числе — предложения по устройству в Польше или Чехии, Германии или Литве, Израиле или Словакии, но и в Узбекистане, Буркина-Фасо, на Мальдивах в Бахрейне и Китае. Количество зарубежных вакансий на портале:
Среди самых востребованных специалистов за рубежом: программисты, врачи, менеджеры проектов и «узкие» руководители (директор ресторана или производства, например). Есть возможности трудоустройства на на различные производства и склады (например, работа на конвейере или сборке), на строительстве дорог и другой инфраструктуры, в аграрном бизнесе или отельном бизнесе.
Топ-5 рубрик по количеству зарубежных вакансий:
По зарплатам в среднем для рабочих мест в Украине предлагают меньше, чем для аналогичных зарубежных:
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