Как безвиз повлиял на зарубежные вакансии: IT снизилось, выросли «инженеры» и «производство»

Кадровый портал Rabota.ua провел исследование, посвященное тому, как запуск безвизового режима с ЕС повлиял на зарубежные вакансии и интерес к ним украинцев. Как отмечают составители исследования, безвиз так и не стал основным путем для зарубежного трудоустройства. К примеру, ссылаясь на данные польского МИД , они сообщают, что в 2016 году украинцам было выдано 1,2 млн виз, из них 650 000 — с правом на труд, а в 2017-м Польша планировала выдать около 900 000 трудовых виз. , пишут AIN.UA

Безвиз и биометрический паспорт дают возможность поиска работодателя (но не трудоустройства), поэтому основной спрос на такие поездки будет уже в этом году. По данным портала, украинцы интересуются официального зарубежного трудоустройства: в разделе «Другие страны» количество вакансий растет:

По сравнению с 2014 годом сильно увеличилось количество предложений от зарубежных работодателей увеличилось почти вчетверо, в том числе — предложения по устройству в Польше или Чехии, Германии или Литве, Израиле или Словакии, но и в Узбекистане, Буркина-Фасо, на Мальдивах в Бахрейне и Китае. Количество зарубежных вакансий на портале:

Среди самых востребованных специалистов за рубежом: программисты, врачи, менеджеры проектов и «узкие» руководители (директор ресторана или производства, например). Есть возможности трудоустройства на на различные производства и склады (например, работа на конвейере или сборке), на строительстве дорог и другой инфраструктуры, в аграрном бизнесе или отельном бизнесе.

Топ-5 рубрик по количеству зарубежных вакансий:

По зарплатам в среднем для рабочих мест в Украине предлагают меньше, чем для аналогичных зарубежных: