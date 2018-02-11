Обленерго Григоришина без торгів злили 9 мільйонів консультантам Григоришина

ТОВ «Енерджі Консалтінг» у 2017 році уклало 12 угод з обленерго про консультаційні послуги на загальну суму 8,63 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ПАТ «Чернігівобленерго» і ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» відписали фірмі за консультації в різних сферах кожне по 4,32 млн грн.

Вартість кожної з укладених угод менша від порогу в 1,00 млн грн., після якого обленерго мали б проводити відкриті торги із щонайменше двома учасниками. Зменшення вартості закупівлі нижче порогу дозволило проводити закупівлі, укладаючи угоди з непрозоро обраним підрядником. Також не були опубліковані ані договори, ані файли звітів про укладення договорів.

Основними акціонерами «Чернігівобленерго» до літа 2016 року були Костянтин Григоришин та Ігор Коломойський. У липні 2016 року «Економічна правда» повідомила, що бізнесмени обмінялись частками акцій у енергоактивах. Внаслідок цього «Полтаваобленерго» відійшло групі «Приват» Коломойського, а «Сумиобленерго» і «Чернігівобленерго» – групі «Енергетичний стандарт» Григоришина.

Із жовтня 2016 року технічним директором «Чернігівобленерго» деякий час був Юрій Касіч – екс-директор ДП «НЕК «Укренерго», виходець із підконтрольного Григоришину «Вінницяобленерго».

«Луганське енергетичне об’єднання» теж входить до «Енергетичного стандарту».

Засновниками київської «Енерджі Консалтінг» є Ігор Горський, Борис Бойко, Володимир Коваль, Олександр Млинець, Олена Петрикова та Діана Фурзикова.

Млинець у 2015 році йшов у Чернігівську облраду від «Нашого краю», а в 2007 році – у нардепи від «Виборчого блоку Людмили Супрун», будучи заступником начальника проектно-конструкторського бюро «Чернігівобленерго».

Номер телефону «Енерджі Консалтінг» (044)496-14-60 також використовує ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», яке належить Максиму Маркову з Болгарії та кіпрській «Енерджі Стандард Фанд Менеджмент Лімітед» Леоніда Півоварова зі Швейцарії. Це однокласник Григоришина та менеджер швейцарського офису «Energy Standard Group».

У 2016 році «Енерджі Консалтінг» фігурував як один з можливих учасників схеми у кримінальному провадженні поліції за фактом привласнення коштів і зловживання службовим становищем посадовцями ПАТ «Полтаваобленерго» у змові із фірмами, близькими до Костянтина Григоришина.

Нагадаємо, у січні-лютому 2017 року обленерго Григоришина і Коломойського дрібними угодами замовили ТОВ «Бі Ті Солюшинс» консультацій на 4,92 млн грн.