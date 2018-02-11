Старий постачальник «Донецькоблгазу» повернувся з газом, дешевшим від «Нафтогазу»

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради (Донецька обл) 2 лютого за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Авант Трейдінг» на поставку 345 тис. куб м газу за 3,06 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Вартість газу за договором становить 8 880 грн з ПДВ за тис. куб м, що нижче від прайсів «Нафтогазу» (10 141,20 грн/тис. куб м), та від вартості газу на сайті самої компанії (9 700- 10 140 грн/тис. куб м).

Участь у торгах взяли ТОВ «Укр газ ресурс», ТОВ «Ас», ТОВ «Енергогазрезерв» та ТОВ «Авант Трейдінг», чия конкурсна пропозиція виявилась найдешевшою.

ТОВ «Авант Трейдінг» засноване у листопаді 2014 року. Торік 22 березня компанія орендувала усю офісну техніку (включно з ноутбуками, телефонами та столами), а 29 березня подала заяву про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу.

Перший підряд за бюджетні кошти фірма отримала швидше – у листопаді 2016 року. З того часу підписала договорів на 89,5 млн грн.

Власниками «Авант Трейдінгу» є Андрій Ралко із м. Бобровниця Чернігівської області (0,04%) та прописаний у Києві Анатолій Міфтахов (99,96%).

Анатолій Міфтахов раніше був співвласником ТОВ «Газ-Трейд-Ойл», сьогодні зареєстроване Каюмджана Кучкарова з Узбекистану.

Будучи зареєстрованою на Міфтахова та Ярослава Ворощука з села Нижнів Івано-Франківської області, на початку 2012 року компанія отримала підряд від ПАТ «Донецькоблгаз» на постачання 210 млн кубометрів газу для подальшого постачання промисловим споживачам вартістю 887 млн грн ($526 за тисячу кубометрів, що на той час було на $33 дорожче від газу для інших бюджетників). Це замовлення підприємство отримало за неконкурентною процедурою закупівлі в одного учасника, і у подальшому не брало участі у публічних закупівлях.

«Донецькоблгаз» тоді контролював Микола Масс. Він був близький до Віктора Пшонки, донька Масса Оксана торгувала газом з Сергієм Курченком.

Нині «Газ-Трейд-Ойл» фігурує у кримінальному провадженні щодо незаконного виведення безготівкових коштів у тіньовий обіг як компанія, через яку безпосередньо здійснювалось обготівкування коштів.

Згаданий Ярослав Ворощук протягом 2005-2009 років був зареєстрований як ФОП зі спеціалізацією нотаріальна та інша юридична діяльність.

Разом з Міфтаховим вони також були співвласниками компанії ТОВ «Енерджіпостач» (попередні назви – «Енерго постачання» та «ГК Віп Пласт»), яке станом на сьогодні переписане на громадян Грузії і, за даними «Youcontrol» має податковий борг 1,95 млн грн.

Також, в одному із кримінальних проваджень, відкритого за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, документи згаданих компаній, «Енерджіпостач», «Газ-Трейд-Ойл», а також ТОВ «Південь Тепло Газ», ТОВ «Віп пласт» та ПП «Торговий дім «Silver», були знайдені за місцем обшуку підозрюваного по справі – директора ТОВ «Віп пласт». За матеріалами справи, йому на банківський рахунок протягом 2012-2013 років поступило 50 млн грн невідомого походження. У той період часу керівником «Віп пласт» був Ярослав Ворощук.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
С одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - РожковаС одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - Рожкова
Американский бизнесмен продал свою многомиллиардную компанию в США, чтобы открыть стартап в УкраинеАмериканский бизнесмен продал свою многомиллиардную компанию в США, чтобы открыть стартап в Украине
Уряд Гройсмана затвердив мільярдну відмову від «європейських» цементобетонних доріг
Неизвестные бросили дымовые шашки и кувалдами бьют двери в БЦ "Гулливер" в КиевеНеизвестные бросили дымовые шашки и кувалдами бьют двери в БЦ "Гулливер" в Киеве
Кума замголови Рівненської ОДА реконструює туалет під торгово-офісний центр у ОстрозіКума замголови Рівненської ОДА реконструює туалет під торгово-офісний центр у Острозі
Блок рекламы


Похожие новости
Януковичевський постачальник «швидких» продав ДСНС пікапів Форд для розмінування на 32 мільйониЯнуковичевський постачальник «швидких» продав ДСНС пікапів Форд для розмінування на 32 мільйони
У Новоайдарі викинули «регіонала» з дешевшим паливом заради новачка з оточення Ахметова
Аеропорт «Бориспіль» за 20 мільйонів замовив новачкові газ дешевше від прайсу «Нафтогазу»
«Сумихімпром» за чверть мільярда замовив оточенню Фірташа газ дешевше від «Нафтогазу»
Американські юристи отримають ще $5 мільйонів «Нафтогазу» на тяжби з Росією за втрачений Крим
За год облгазы удвоили долги перед «Нафтогазом»За год облгазы удвоили долги перед «Нафтогазом»
Смирились: "Газпром" не будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"Смирились: "Газпром" не будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"
Новачок за 39 мільйонів продав чиновникам Філатова для шкіл газ дешевше від ціни «Нафтогазу»
Менеджер Сашка Януковича за 59 мільйонів поставить армії газ на чверть дешевше від «Нафтогазу»
Освітяни Луганщини замовили газ з транспортуванням за ціною, нижчою прайсів «Нафтогазу»
Последние новости
Подгружаем последние новости