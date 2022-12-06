Експорт до ЄС: у українських постачальників виникли проблеми через санкції
Мінекономіки опублікувало свої рекомендації.
На адресу Мінекономіки надходить значна кількість звернень українських підприємств-експортерів, які схвильовані через відмови митниці держав-членів Євросоюзу в оформленні товарів оскільки ті походять з непідконтрольних Україною територій Запорізької та Херсонської областей (рішення ЄС від 6 жовтня). Про це йдеться у повідомленні прес-служби
Відомства рекомендують експортерам, виробничі потужності яких розташовані в Запорізький, Херсонській областях, а також розміщені в інших областях у безпосередній близькості до лінії зіткнення з російськими агресорами, або розташовані в населених пунктах, які наразі знаходяться під ракетними та артилерійськими обстрілами російських загарбників, при експорті продукції до держав-членів ЄС в обов’язковому порядку оформлювати сертифікат переміщення EUR.1 у паперовому вигляді, незважаючи на наявність статусу уповноваженого експортера, або при експорті партії товару, вартість якого не перевищує 6000 євро.
Роз'яснення ЄС щодо застосування заборони на імпорт товарів, що виробляються або експортуються з непідконтрольних Уряду України територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей знаходиться