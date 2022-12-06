Експорт до ЄС: у українських постачальників виникли проблеми через санкції

На адресу Мінекономіки надходить значна кількість звернень українських підприємств-експортерів, які схвильовані через відмови митниці держав-членів Євросоюзу в оформленні товарів оскільки ті походять з непідконтрольних Україною територій Запорізької та Херсонської областей (рішення ЄС від 6 жовтня). Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінекономіки.

Відомства рекомендують експортерам, виробничі потужності яких розташовані в Запорізький, Херсонській областях, а також розміщені в інших областях у безпосередній близькості до лінії зіткнення з російськими агресорами, або розташовані в населених пунктах, які наразі знаходяться під ракетними та артилерійськими обстрілами російських загарбників, при експорті продукції до держав-членів ЄС в обов’язковому порядку оформлювати сертифікат переміщення EUR.1 у паперовому вигляді, незважаючи на наявність статусу уповноваженого експортера, або при експорті партії товару, вартість якого не перевищує 6000 євро.