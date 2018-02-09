Решение Стокгольмского суда снижает цену роSSийского газа для "Нафтогаза" на $20-50

Данное решение обязывает "Нафтогаз" закупить у "Газпрома" 4 млрд кубометров газа в 2018 году.

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Решение Стокгольмского арбитража снижает цену роSSийского газа для НАК "Нафтогаз Украины" на $20-50/ тыс. кубометров, по сравнению со старой формульной ценой.

Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире телеканала ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"Цена по измененному контракту будет существенно ниже цены по старой формуле. Сейчас разница составляет около $20. Однако, эта сумма будет колебаться в зависимости от сезона. К примеру, во втором квартале разница будет достигать $50. Потому что в теплое время года рыночные цены на газ падают. Ранее формула была привязана к нефтепродуктам и не отображала рыночные тенденции в Европе", - сказал он.

Витренко отметил, что сейчас стоимость роSSийского газа для "Нафтогаза", с учетом решения арбитража, на $20-30 ниже стоимости "голубого топлива", закупаемого на рынке Германии, за счет исключения транспортной составляющей.

По его информации, решение арбитража обязывает "Нафтогаз" закупить по принципу "бери или плати" у "Газпрома" в 2018 году 4 млрд кубометров газа, эти поставки могут начаться с марта.

"Решение Стокгольмского арбитража базируется на принципе, что мы должны покупать у русских половину своих годовых потребностей в импорте", - добавил Витренко.

Напомним, в мае 2017 года Стокгольмский суд полностью удовлетворил требования "Нафтогаза" к роSSийскому "Газпрому" по контракту на поставку газа в Украину с 2009 года по принципу take or pay. Суд обязал изменить положение контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о принципе "бери или плати", отменил запрет на реэкспорт Украиной газа. При этом "Нафтогазу" причитается компенсация из-за переплаты за газ в четвертом квартале 2014 года и в 2015 году. В то же время "Газпром" сможет получить доплату за поставки газа во втором квартале 2014 года.

В "Газпроме" заявили, что не будут обжаловать решение арбитража.

Решение арбитража по транзитному контракту ожидается 28 февраля 2018 года.