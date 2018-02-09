Решение Стокгольмского суда снижает цену роSSийского газа для "Нафтогаза" на $20-50

Данное решение обязывает "Нафтогаз" закупить у "Газпрома" 4 млрд кубометров газа в 2018 году.

Решение Стокгольмского суда снижает цену роSSийского газа для "Нафтогаза" на $20-50
Фото: UA Energy

Решение Стокгольмского арбитража снижает цену роSSийского газа для НАК "Нафтогаз Украины" на $20-50/ тыс. кубометров, по сравнению со старой формульной ценой.

Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире телеканала ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"Цена по измененному контракту будет существенно ниже цены по старой формуле. Сейчас разница составляет около $20. Однако, эта сумма будет колебаться в зависимости от сезона. К примеру, во втором квартале разница будет достигать $50. Потому что в теплое время года рыночные цены на газ падают. Ранее формула была привязана к нефтепродуктам и не отображала рыночные тенденции в Европе", - сказал он.

Витренко отметил, что сейчас стоимость роSSийского газа для "Нафтогаза", с учетом решения арбитража, на $20-30 ниже стоимости "голубого топлива", закупаемого на рынке Германии, за счет исключения транспортной составляющей.

По его информации, решение арбитража обязывает "Нафтогаз" закупить по принципу "бери или плати" у "Газпрома" в 2018 году 4 млрд кубометров газа, эти поставки могут начаться с марта.

"Решение Стокгольмского арбитража базируется на принципе, что мы должны покупать у русских половину своих годовых потребностей в импорте", - добавил Витренко.

Напомним, в мае 2017 года Стокгольмский суд полностью удовлетворил требования "Нафтогаза" к роSSийскому "Газпрому" по контракту на поставку газа в Украину с 2009 года по принципу take or pay. Суд обязал изменить положение контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о принципе "бери или плати", отменил запрет на реэкспорт Украиной газа. При этом "Нафтогазу" причитается компенсация из-за переплаты за газ в четвертом квартале 2014 года и в 2015 году. В то же время "Газпром" сможет получить доплату за поставки газа во втором квартале 2014 года.

В "Газпроме" заявили, что не будут обжаловать решение арбитража.

Решение арбитража по транзитному контракту ожидается 28 февраля 2018 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинцам введут абонплату на отоплениеУкраинцам введут абонплату на отопление
Американский бизнесмен продал свою многомиллиардную компанию в США, чтобы открыть стартап в УкраинеАмериканский бизнесмен продал свою многомиллиардную компанию в США, чтобы открыть стартап в Украине
Рева рассказал, почему работодатели должны повышать зарплатыРева рассказал, почему работодатели должны повышать зарплаты
Рынок криптовалют за день потерял более 60 млрд долларов капитализацииРынок криптовалют за день потерял более 60 млрд долларов капитализации
Обленерго росіян заправилось у «приватівців» та «єремеєвців» на 78 мільйонів
Блок рекламы


Похожие новости
Швейцария ввела санкции против "дочки" роSSийского "Газпромбанка"Швейцария ввела санкции против "дочки" роSSийского "Газпромбанка"
МВФ настаивает на создании антикоррупционного суда и рыночных ценах на газМВФ настаивает на создании антикоррупционного суда и рыночных ценах на газ
В Украине появился второй производитель государственной водкиВ Украине появился второй производитель государственной водки
Государство будет судиться за гостиницу "Феофания" в КиевеГосударство будет судиться за гостиницу "Феофания" в Киеве
Нафтогаз может покупать в РФ почти половину импортируемого газа, - КоболевНафтогаз может покупать в РФ почти половину импортируемого газа, - Коболев
Коболев: при существующей динамике нереально увеличить добычу газа до 20 млрд куб. м к 2020 годуКоболев: при существующей динамике нереально увеличить добычу газа до 20 млрд куб. м к 2020 году
"Нафтогаз" призвал Кабмин отменить спецобязательства по поставке газа населению"Нафтогаз" призвал Кабмин отменить спецобязательства по поставке газа населению
Приватбанк по решению апелляционного суда вернет семье Суркисов 1,1 миллиарда гривенПриватбанк по решению апелляционного суда вернет семье Суркисов 1,1 миллиарда гривен
Запасы газа в украинских ПХГ уменьшились до 13,45 миллиарда кубометровЗапасы газа в украинских ПХГ уменьшились до 13,45 миллиарда кубометров
«Газпром» получил разрешение на строительство второй ветки «Турецкого потока»«Газпром» получил разрешение на строительство второй ветки «Турецкого потока»
Последние новости
Подгружаем последние новости