Восточная Европа переходит на автоматизацию из-за нехватки рабочей силы

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После экономического кризиса 2008 года страны Восточной Европы столкнулись с нехваткой рабочей силы. Для местных предприятий спасением стала роботизация.

За прошлый год число робототехники на производствах выросло на треть, но этого все еще недостаточно. О вынужденном переходе к автоматизации пишет Reuters.

Только за прошлый год предприятия Центральной и Восточной Европы установили 9900 единиц робототехники — на 28% больше, чем годом ранее. К 2020 году поставки робототехники в этот регион вырастут на 21%, хотя средний показатель по Европе составляет всего 10%. Об этом сообщает отчет Международной федерации робототехники (IFR), которая отслеживает главные тренды роботизации по всему миру.

Причиной этого явления в странах Восточной Европы стало падение рождаемости и, как следствие, нехватка рабочей силы. По прогнозам ООН, к 2050 году общее население Польши, Чехии, Словакии и Венгрии сократится на 8 млн до 56 млн человек. Многие страны до сих пор не оправились после экономического кризиса 2008 года. К тому же после 2011 года жителям стран ЕС стало проще мигрировать, и многие уехали в другие европейские страны с более высокими зарплатами и уровнем жизни.

Наибольшему удару подверглась Венгрия. Владельцы предприятий не могут найти сотрудников, а большая текучка кадров только усугубляет ситуацию.Венгерский производитель натяжителей ремней безопасности Hirtenberger Automotive Safety за последние два года потратил на автоматизацию двух производственных блоков €2,5 млн. Компания Terran Tetocserep, которая производит кровлю, в 2017 году инвестировала в установку робототехники €900 000.

Проблема коснулась и Чехии. Опрос компании Ipsos показал, что в 2017 году треть из 100 опрошенных чешских компаний была вынуждена отказываться от заказов из-за нехватки сотрудников. При этом каждое четвертое предприятие планирует инвестировать в автоматизацию.

Аналитики опасаются, что в 2018 году ситуация еще больше ухудшится и нехватка рабочей силы напрямую начнет влиять на темпы экономического роста. Некоторым компаниям выгоднее будет переместить производство в другие страны. Хотя и они не защищены. На нехватку рабочих также жалуются Германия, Нидерланды, Франция и Великобритания.

В этих условиях автоматизация становится единственной возможной стратегией. Наибольшую выгоду получают производители робототехники. Выручка компании Vesz-Mont 2000 в 2017 году выросла на 10%. В 2018 предприятие рассчитывает удвоить объем продаж робототехники. Компания могла бы производить и зарабатывать больше, но, как ни парадоксально, ей тоже не хватает рабочих.

Самая высокая плотность робототехники в Восточной Европе, по данным IFR, отмечается в Словакии. На 100 000 рабочих здесь приходится 135 роботов. В Чехии — 101, в Венгрии — 57, а в Польше — всего 32. Низкие показатели Польши обусловлены притоком рабочих-мигрантов с Украины. Однако появление робототехники на производстве требует от сотрудников новых навыков. И это еще одна проблема, с которой столкнулись компании в Восточной Европе. Некоторые запускают обучающие программы, которые готовят выпускников сразу после школы.

В это же время азиатские страны инвестируют в робототехнику активнее, чем когда-либо прежде. Однако их мотивирует не отсутствие рабочей силы, а повышение заработной платы и конкуренция с другими странами. Так, тайваньская компания Innolux до конца года уволит 10 000 сотрудников и автоматизирует производство на 75%. Тотальная автоматизация также входит в планы тайваньского производителя электроники Foxconn, которому принадлежит Innolux. Компания собирается полностью автоматизировать свои фабрики и уволить более 500 000 сборщиков.


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