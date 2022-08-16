Швеція переходить на спалювання мазуту через рекордне зростання цін на електроенергію та газ

Війна, розв'язана Росією проти України, та спровокована нею енергетична криза відсунули боротьбу з глобальним потеплінням на другий план, інформує ZN.ua.

Швеція переходить на спалювання мазуту через рекордне зростання цін на електроенергію та газ
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На півдні Швеції відновила роботу стара електростанція, яка працює на дуже брудному паливі — тяжкому мазуті. Причина такого рішення шведської влади — дефіцит вітрової генерації та перебої у роботі атомної електростанції.

Це був вимушений захід, оскільки ціни на електроенергію у південній частині країни досягли рекордного рівня, злетівши на 51% на аукціоні Nord Pool ASA.

Теплова електростанція Карлсхамн, що працює на мазуті, була збудована ще на початку 1970-х років. Вона була розконсервована та запущена близько тижня тому.

ТЕС з максимальною потужністю 662 мегавати працює на потужності 200-300 мегаватів. Вона споживає від 50 до 70 тонн палива на годину. Це відповідає приблизно 9 000 барелів нафти на день протягом 24 годин, згідно з розрахунками Bloomberg. Зовсім не багато у глобальному обчисленні, але тенденція до переходу від дорогого газу до дешевших видів палива позначилася в Європі чітко.

Як повідомлялося, 16 серпня біржова вартість вересневого ф'ючерсу на газ на мережі бірж США, Канади та Європи ICE Futures досягла $2627 за тисячу кубометрів. Лише з початку дня вартість палива зросла на 9%.

Європа зіткнулася з історичною енергетичною кризою і боротьба з глобальним потеплінням відійшла на другий план.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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