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2022-08-21
В Херсоні уже не спішать повністю переходити на рублі
Окупаційна адміністрація каже, що “це буде тривалий процес”, інформує
Російська окупаційна адміністрація в Херсонській області заявила, що процес переходу з гривні на рубль “може бути тривалим”.
"Процес (переходу на рубль – ред.) буде м'яким, плавним. Буде досить тривалий перехідний термін, щоб ми перейшли до одновалютної системи", – заявив голова так званого окупаційного “уряду” Херсонської області Сергій Єлісєєв журналістам у неділю,
За словами колаборанта все через те, що у мешканців регіону залишаються заощадження у гривні, а окупантам “треба визначитися, що робити з накопиченнями, які у гривні”.
Ірина Знась, ZN.ua