В Херсоні уже не спішать повністю переходити на рублі

Російська окупаційна адміністрація в Херсонській області заявила, що процес переходу з гривні на рубль “може бути тривалим”.

"Процес (переходу на рубль – ред.) буде м'яким, плавним. Буде досить тривалий перехідний термін, щоб ми перейшли до одновалютної системи", – заявив голова так званого окупаційного “уряду” Херсонської області Сергій Єлісєєв журналістам у неділю, пише російське агентство "Интерфакс".

За словами колаборанта все через те, що у мешканців регіону залишаються заощадження у гривні, а окупантам “треба визначитися, що робити з накопиченнями, які у гривні”.