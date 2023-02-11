Третина українців готові повністю відмовиться від пластикових карток

Близько 75% українців сплачують комунальні послуги у безготівковій формі, інформує ZN.ua.

Третина українців готові повністю відмовиться від пластикових карток

Популярність безконтактних оплат за допомогою смартфона чи інших гаджетів з NFC продовжує зростати. Про це йдеться у дослідженні MasterIndex, у якому компанія Mastercard з'ясувала, якими є платіжні вподобання українців, пише Finclub.

Враховуючи результати дослідження, аналіти зробили висновки:

  • Вже кожен другий (51%) українець у 2022 році дійснював розрахунки за допомогою смартфону чи гаджетів, що на 11 відсоткових пунктів вище, ніж у попередньому році.
  • 33% українців стверджує, що готова повністю відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових у найближчі два роки.
  • Частота безготівкових оплат найбільше зросла при здійсненні: комунальні послуги – де 75% опитаних здійснювали оплати у безготівковій формі завжди або найчастіше, ліки (61%), квитки на потяг, міжміські автобуси та літаки (47%), одяг та взуття (46%), а також проїзд у міському громадському транспорті (26%).
  • Розраховуючись у магазинах 59% українців обирають безготівкові оплати, а 8% взагалі уникають магазини, де відсутня така можливість.
  • Українці купували онлайн з такою ж частотою, як і до війни: 88% мали досвід онлайн-замовлень, при цьому 64% опитаних робили покупки один чи кілька разів в місяць.
  • В онлайн-оплатах зросло використання цифрових гаманців (Apple Pay, Google Pay та ін.): 37% опитаних (зростання на 17 в.п.) вказали такий варіант оплати як один із найчастіших.
  • Знижується кількість людей, які оплачують онлайн-замовлення готівкою при отриманні товару: якщо у 2021 році їх було 39%, то у минулому році їхня кількість скоротилася до 28%.
  • Відносно благодійності, то дві третини (66%) українців донатили безготівково протягом року.
  • Серед усіх українців, що отримували грошову допомогу від міжнародних організацій чи фондів у 2022-му році – 90% отримували її на банківську картку.
  • Щодо криптовалют, 30% респондентів здійснювали або планують здійснити операції з криптою: 13% вже мали такий досвід, що вдвічі більше ніж роком раніше, а 17% – планують здійснити криптооперації упродовж цього року.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Корпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війниКорпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війни
В Україні унікальну монету на честь захисників "Азовсталі" продають за 10 тисяч доларів: фотоВ Україні унікальну монету на честь захисників "Азовсталі" продають за 10 тисяч доларів: фото
Зеленський розказав, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу Україні через United24Зеленський розказав, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу Україні через United24
ЄС у чотири рази збільшить постачання електроенергії в УкраїнуЄС у чотири рази збільшить постачання електроенергії в Україну
The Economist: Санкції ЄС проти нафтопродуктів з Росії почали працювати, але не варто чекати великого ефектуThe Economist: Санкції ЄС проти нафтопродуктів з Росії почали працювати, але не варто чекати великого ефекту
Блок рекламы


Похожие новости
Податкова значно розширила коло осіб, які мають подати декларацію в 2023 році: нова вимога зачіпає мільйони українцівПодаткова значно розширила коло осіб, які мають подати декларацію в 2023 році: нова вимога зачіпає мільйони українців
Польські банки ввели комісію за зняття готівки з українських картокПольські банки ввели комісію за зняття готівки з українських карток
"Доведеться докуповувати страховий стаж": як змінилися правила виходу на пенсію для українців"Доведеться докуповувати страховий стаж": як змінилися правила виходу на пенсію для українців
Українців зобов'язали доплатити податки: кому доведеться розщедритисяУкраїнців зобов'язали доплатити податки: кому доведеться розщедритися
Британія повністю припинила імпортувати російський СПГБританія повністю припинила імпортувати російський СПГ
Росіяни закликають мешканців Мелітополя повністю відмовитися від гривні – ФедоровРосіяни закликають мешканців Мелітополя повністю відмовитися від гривні – Федоров
Світловідбивні жилети та пуховики: як змінилися потреби українців цієї зими (дослідження)Світловідбивні жилети та пуховики: як змінилися потреби українців цієї зими (дослідження)
ПФУ порахував, як впала зарплата українців за час війниПФУ порахував, як впала зарплата українців за час війни
Потрійний страховий стаж для нарахування пенсії: частина українців отримає пільгуПотрійний страховий стаж для нарахування пенсії: частина українців отримає пільгу
У Польщі запрацюють нові термінали для поповнення українських банківських картокУ Польщі запрацюють нові термінали для поповнення українських банківських карток
Последние новости
Подгружаем последние новости