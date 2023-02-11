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2023-02-11
Третина українців готові повністю відмовиться від пластикових карток
Близько 75% українців сплачують комунальні послуги у безготівковій формі, інформує
Популярність безконтактних оплат за допомогою смартфона чи інших гаджетів з NFC продовжує зростати. Про це йдеться у дослідженні MasterIndex, у якому компанія Mastercard з'ясувала, якими є платіжні вподобання українців, пише
Враховуючи результати дослідження, аналіти зробили висновки:
- Вже кожен другий (51%) українець у 2022 році дійснював розрахунки за допомогою смартфону чи гаджетів, що на 11 відсоткових пунктів вище, ніж у попередньому році.
- 33% українців стверджує, що готова повністю відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових у найближчі два роки.
- Частота безготівкових оплат найбільше зросла при здійсненні: комунальні послуги – де 75% опитаних здійснювали оплати у безготівковій формі завжди або найчастіше, ліки (61%), квитки на потяг, міжміські автобуси та літаки (47%), одяг та взуття (46%), а також проїзд у міському громадському транспорті (26%).
- Розраховуючись у магазинах 59% українців обирають безготівкові оплати, а 8% взагалі уникають магазини, де відсутня така можливість.
- Українці купували онлайн з такою ж частотою, як і до війни: 88% мали досвід онлайн-замовлень, при цьому 64% опитаних робили покупки один чи кілька разів в місяць.
- В онлайн-оплатах зросло використання цифрових гаманців (Apple Pay, Google Pay та ін.): 37% опитаних (зростання на 17 в.п.) вказали такий варіант оплати як один із найчастіших.
- Знижується кількість людей, які оплачують онлайн-замовлення готівкою при отриманні товару: якщо у 2021 році їх було 39%, то у минулому році їхня кількість скоротилася до 28%.
- Відносно благодійності, то дві третини (66%) українців донатили безготівково протягом року.
- Серед усіх українців, що отримували грошову допомогу від міжнародних організацій чи фондів у 2022-му році – 90% отримували її на банківську картку.
- Щодо криптовалют, 30% респондентів здійснювали або планують здійснити операції з криптою: 13% вже мали такий досвід, що вдвічі більше ніж роком раніше, а 17% – планують здійснити криптооперації упродовж цього року.
Олена Середа, ZN.ua