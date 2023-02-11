Третина українців готові повністю відмовиться від пластикових карток

Популярність безконтактних оплат за допомогою смартфона чи інших гаджетів з NFC продовжує зростати. Про це йдеться у дослідженні MasterIndex, у якому компанія Mastercard з'ясувала, якими є платіжні вподобання українців, пише Finclub.

Враховуючи результати дослідження, аналіти зробили висновки: