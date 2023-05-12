Виробник алкоголю Pernod Ricard повністю припиняє експорт напоїв в Росію

Компанія пішла на цей крок через тиск з боку ЄС та громадськості.

Французька компанія з виробництва напоїв Pernod Ricard припинила увесь експорт своїх брендів до Росії, пише Financial Times, інформує ZN.ua .

© Фото из открытых источников

До цього кроку компанія, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжувала постачати свої товари до країни-окупанта, вдалась, піддавшись тиску громадськості.

Компанія, яка володіє більш ніж 240 брендами, починаючи від джину Beefeater і закінчуючи шампанським Perrier-Jouet, оголосила в п'ятницю, що з кінця квітня припинила весь експорт до Росії. Існуючі запаси будуть продані на місцевому ринку за кілька місяців.

У Pernod Ricard в Росії налічується близько 300 співробітників, але джерело, близьке до компанії, повідомило, що тепер дочірня компанія закриється. В компанії вже заявили, що «продовжуватимуть підтримувати місцевих співробітників упродовж цього процесу».

Pernod Ricard припинила поставки своєї продукції до Росії в березні минулого року після початку війни, однак за кілька місяців відновила експорт.

Компанія, яка є другим у світі виробником напоїв за обсягом продажів, пояснила цей крок необхідністю підтримки місцевих співробітників та захисту бренду від розповсюдження за допомогою так званих сірих схем.

Згодом, після посилення тиску з боку громадськості та різкої критики з боку Швеції та Фінляндії, де деякі ресторани погрожували припинити продаж продукції групи, Pernod Ricard зупинила поставки до Росії горілки Absolut.

Раніше цього місяця ірландський сенатор Гаррет Ахерн закликав додати Pernod Ricard до списку санкцій ЄС на найближчій зустрічі міністрів закордонних справ блоку.

«У той час, як російські безпілотники та ракети обрушуються на Київ, наш віскі Jameson продовжує втамовувати спрагу Путіна. Час вичерпано. Це не може тривати», — сказав він.