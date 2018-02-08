Алмазная биржа Израиля запустила криптовалюту

Раньше большинство операций с алмазами совершалось при личном присутствии продавцов и покупателей, которые часто расплачивались наличными. Такой подход отталкивал многих инвесторов и вызывал подозрения у надзорных органов. Авторы идеи решили оживить индустрию, добавив в нее новые технологии.

Об этом сообщает Хайтек со ссылкой на Reuters.

Одна из крупнейших в мире алмазных бирж надеется, что цифровая валюта добавит торговле эффективности и сделает ее более прозрачной. По данным Министерства юстиции Израиля, очень большая часть сделок с алмазами проходит по устным договоренностям, данные преднамеренно не вносятся в реестры. Из-за этого возникают подозрения о том, что алмазы превращаются в инструмент отмывания криминальных доходов.

Биржа хочет выпустить сразу два вида криптовалюты. Первый будет называться Cut. Она станет доступной для торговцев, которые смогут взаимодействовать друг с другом на специальной цифровой площадке напрямую. Каждая алмазная транзакция будет подтверждаться за минуту и фиксироваться в блокчейне. Личности участников каждой сделки будут подтверждаться биржей, а информация по ним будет выдаваться по запросу правоохранительных органов. По задумке, из-за скорости транзакций криптовалютный инструмент может в том числе стать альтернативой банковским переводам. Также он решит проблемы обмена денег на камни и наоборот. Обман становится менее вероятным.

Первая цифровая «монета» позволяет получить реальные алмазы. Но кбиржа выпустит и второй вариант — Carat. Он предназначен для институциональных инвесторов и для тех, кто хочет инвестировать в алмазы, не имея дел с самими драгоценными камнями. Обе криптовалюты будут обеспечиваться алмазами, принадлежащими третьей стороне. От этого, считают на бирже, курс «алмазных» криптовалют окажется менее подвержен колебаниям. Аналитики говорят, что сейчас алмазная индустрия находится в застое. Так что, переход на криптовалюту — попытка исправить ситуацию.

Недавно монетный двор Великобритании выпустил криптовалюту, обеспеченную золотом. Система функционирует на блокчейне, а 1 токен эквивалентен 1 грамму золота. Уже многие компании предложили обеспечивать криптовалюты чем-то материальным. Это особенно актуально на фоне постоянных колебаний курса биткойна, который недавно обновил минимумы.